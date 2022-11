Trotz der Krise: Elektroautos und China-Geschäft lassen BMW glänzen

München. Eigentlich dürfte ein Premiumhersteller wie BMW derzeit nichts zu Lachen haben. In China hat jeder zehnte BMW-Händler wegen pandemiebedingter Lockdowns geschlossen. Deutschland steuert auf eine Rezession zu. Überall in Europa sorgen steigende Lebenshaltungskosten für Konsumzurückhaltung. Das Fehlen von Chips und deshalb gedrosselte Produktion ist in der Autobranche ohnehin Dauerthema. Dennoch blicken die Bayern auch kommendem Jahr zuversichtlich entgegen. „Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage vor allem nach unseren Elektromodellen“, erklärte BMW-Finanzchef Nicolas Peter in München zur Vorlage eine Zwischenberichts. Gut 128.000 Stromer und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum habe man in den ersten neun Monaten ausgeliefert.

Damit haben die Bayern in elektromobiler Hinsicht unter deutschen Premiumanbietern die Nase vorn. Mercedes hat per Ende September den Stromer-Absatz auf knapp unter 100.000 Fahrzeuge gesteigert. Audi hinkt mit etwa 77.000 Verkäufen noch hinterher. Das gilt auch für den Gesamtabsatz von 1,2 Millionen Audi-Fahrzeugen nach neun Monaten 2022. Auf der Ebene kommt Mercedes mit gut 1,4 Millionen Verkäufen der Konkurrenz aus München mit einem Absatz von knapp 1,5 Millionen Autos der Marke BMW immer näher.

BMW bleibt wohl weltgrößter Premiumhersteller

Weil die Münchner im Schlussquartal 2022 aber stark anziehenden Absatz erwarten, könnten sie ihren Rang als weltgrößter Premiumhersteller wohl halten, obgleich der Vorjahresabsatz 2022 nicht mehr ganz erreicht werden kann. Das Gasproblem hat BMW im Griff. Einen Produktionsstopp durch Gasmangel befürchtet Peter weder für dieses Jahr noch die Wintermonate bis kommenden März.

Was die Rendite angeht, muss BMW sich aber mühen, den Abstand zur Konkurrenz nicht zu groß werden zu lassen. Bereinigt um Sondereffekte durch die diesjährige Vollkonsolidierung des chinesischen Gemeinschaftsunternehmens BBA kommen die Bayern im reinen Autobau nach neun Monaten zwar auf eine ansehnliche Rendite von 11,7 Prozent. Audi mit 14 Prozent und Mercedes mit 15 Prozent stehen da aber noch besser da.

Neue Lockdown-Welle in China trifft wirtschaftlich wichtige Regionen Bereits zu Wochenbeginn waren in 28 Städten mehr oder weniger strenge Lockdowns in Kraft. © Quelle: Reuters

Ifo warnt vor düsteren Zeiten für deutsche Autobauer

Krisendaten sind das wahrlich nicht. Aber die Klientel von Premiumanbietern ist nicht die von Massenherstellern. Für die Gesamtbranche werden die Aussichten jedenfalls düster, schätzt das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. „Die Sorge um eine ausfallende Nachfrage trifft nun auch die Autohersteller und ihre Zulieferer“, betont Ifo-Experte Oliver Falck.

Im Oktober seien die Geschäftserwartungen der Branche für die kommenden sechs Monate auf einen Wert von minus 35,3 abgestürzt, nachdem der im September noch bei minus 6,3 Punkten gelegen habe. Die Aufträge seien rückläufig, die Erträge am Einbrechen, auch wenn die Auftragsbestände in der Branche allgemein noch stattlich seien. Dazu kommen hohe Material- und Energiekosten.

Peter verkennt nicht, dass die Lage für Verbraucher brenzlig und Entspannung nicht in Sicht ist. Dennoch sieht er für sein Haus nicht mehr als eine künftig normalisierte Nachfrage nach der aktuell überbordenden und keinesfalls echte Einbrüche. Betroffen seien zudem vor allem Deutschland und Großbritannien. Wichtige südeuropäische Märkte wie Frankreich, Italien oder Spanien seien robust. China und die USA entwickelten sich besser als Europa. Kein Hersteller sei so gleichmäßig in diesen drei dominierenden Absatzregionen vertreten wie BMW, weshalb im Vergleich zur Konkurrenz ein besserer Ausgleich zwischen ihnen möglich sei.

Um Geschäfte in China am Laufen zu halten, ist BMW-Chef Oliver Zipse derzeit auch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als Teil einer Wirtschaftsdelegation dorthin unterwegs. Falsche Signale hinsichtlich einer zu großen Abhängigkeit vom Unrechtsstaat China glaubt der Autobauer damit nicht auszulösen. „Wir brauchen den Dialog“, findet man bei BMW.