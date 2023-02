Boeing liefert letztes Flugzeug vom Typ 747 aus

In den vergangenen 55 Jahren wurden 1574 Jumbo Jets des Typs 747 vom Flugzeughersteller Boeing ausgeliefert - nun wurde der letzte übergeben. Bei der Zeremonie wurden nostalgische Erinnerungen gepflegt.

Das Ende einer Ära: Die letzte Boeing 747 wird im Montagewerk in Seattle an den Kunden übergeben.

Seattle. 55 Jahre nach Produktionsbeginn hat der Flugzeughersteller Boeing den letzten Jumbo Jet ausgeliefert. Tausende Beschäftigte des Boeing-Werks in Everett bei Seattle und Branchenvertreter aus aller Welt wohnten der Zeremonie am Dienstag (Ortszeit) bei. Unter ihnen war auch der Schauspieler und Pilot John Travolta, der selbst Maschinen des Typs Boeing 747 geflogen hat. Die letzte Maschine ging an die Frachtgesellschaft Atlas Air.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit ihrem ersten Flug 1969 diente die auch „Königin der Lüfte“ genannte Maschine als Frachtflugzeug, als Passagierflugzeug mit einer Kapazität von fast 500 Fluggästen, als Transportflugzeug für Raumfähren der US-Weltraumbehörde Nasa und als Air Force One, dem Transportmittel des US-Präsidenten. Der Jumbo Jet trug dazu bei, dass es weltweit mehr Direktflüge zwischen großen Städten gab und sich immer mehr Menschen Flüge leisten konnten. Der reguläre Passagierbetrieb wurde 1970 von der Gesellschaft Pan Am auf der Strecke zwischen New York und London aufgenommen.

Charakteristisch für die Boeing 747 war der Buckel ab dem Cockpit, der sich über das erste Drittel des 68,5 Meter langen Rumpfs erstreckte. Dort war ein zweites Deck untergebracht, das manche Fluggesellschaften als Cocktail Lounge für die erste Klasse nutzten. Doch auch im Unterdeck gab es zuweilen eine Lounge oder sogar eine Piano-Bar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Profitablere Flugzeuge lösen die 747 ab

In den vergangenen 15 Jahren brachten Boeing und sein europäischer Konkurrent Airbus aber profitablere Flugzeuge auf den Markt, die zudem weniger Sprit verbrauchen und nur zwei statt vier Triebwerke haben. Insgesamt baute Boeing im US-Staat Washington an der Pazifikküste 1574 Jumbo Jets.

Lufthansa-Chef Carsten Spohr erinnerte sich bei der Abschiedszeremonie daran, wie er einst als junger Austauschstudent mit einer 747 flog. Zu der Veranstaltung in Seattle am Dienstag habe er nur auf eine Art fliegen können: Erster Klasse mit einer 747 der Lufthansa von Frankfurt nach San Francisco. Er versprach den Anwesenden, Lufthansa werde den Flugzeugtyp noch viele Jahre lang nutzen. „Wir lieben das Flugzeug einfach“, sagte er.

RND/AP