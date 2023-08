Börse: China zieht nicht mehr

Es ist nicht nur China. Aber fangen wir damit aus aktuellem Anlass gleich an. Die Nachricht, dass sich der Immobilienriese Evergrande vor seinen US-Gläubigern in Sicherheit bringt, ließ den Dax am Freitag mit einem Prozent Verlust starten und nicht wieder hochkommen.

Die August-Statistik behält recht

Am Nachmittag rutschte er sogar unter 15500 Punkte. Damit hat er in gut zwei Wochen 1000 Punkte verloren, und der August festigt seinen Ruf als schlechter Börsenmonat. Noch schlechter ist statistisch übrigens nur der September.

Dabei ist Evergrande selbst nicht so entscheidend. Der Fall ist nicht neu und das Ausfallrisiko bei westlichen Banken nicht systemrelevant. Aber zum einen reiht er sich ein in mehrere schlechte Nachrichten aus China – vor allem die überraschende Deflation.

Die alten Rezepte taugen hier nichts

Und zum anderen zeigt er, dass die Probleme am chinesischen Immobilienmarkt noch lange nicht gelöst sind – und mit den alten Rezepten staatlicher Stimulation auch nicht zu lösen sind. So erinnerten sich am Freitag wieder viele daran, dass die Konjunkturlokomotive ausfällt, auf die man sich jahrzehntelang blind verlassen hat. China zieht nicht mehr.

Ein Satz in den Fed-Protokollen

Das andere Thema der Woche spielte – weit weniger spektakulär – am anderen Ende der Welt. In den USA wurden die „Minutes“ veröffentlicht, die Protokolle der vergangenen Fed-Sitzung. Und da fand sich der Satz: „Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten.“

Das war so doch gar nicht abgemacht, dachten da viele Anleger. Hatten wir nicht geklärt, dass es jetzt mal gut ist mit den Zinserhöhungen? Die Notenbanker sind sich offenbar nicht so sicher, und damit wachsen wieder die Zweifel an der „sanften Landung“ der US-Konjunktur.

Auch der Bitcoin leidet

All das sorgte für eine Verlustwoche am Aktienmarkt und ganz grundsätzlich für eine gewisse Risikoscheu. Der Bitcoin, eben noch gefeiert für seine ungewohnte Stabilität, hat in der vergangenen Woche 10 Prozent gegenüber dem Dollar verloren.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und über die Unternehmen dahinter.