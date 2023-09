Börsengang von Birkenstock: Wie groß ist das Potenzial der Ex-Gesundheitsschuhe?

Frankfurt am Main. Wer Marken aufbauen will, braucht für seinen Businessplan eine gute Story. Die von Birkenstock ist sehr gut: Der Schumacher, der eine anatomisch geformte Innensohle aus Kork entwickelt. Karl Birkenstock, der Anfang der 1960er-Jahre die erste Sandale unter seinem Namen auf den Markt brachte, ging es um Fußorthopädie und Gesundheit. Und die Friedens- und Ökoszene machte die Sandalen folgerichtig zu einem Anti-Mode-Statement. Doch genau so etwa braucht die Modebranche: Tabubrüche, Kontrapunkte. So begann die eigentliche Erfolgsgeschichte, als Designer Models mit dem funktionalen Schuhwerk auf den Laufsteg schickten. Und so wird aus Anti-Mode Mainstream. Die Sandalen sind heute Statussymbole.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesem Jahr wird Birkenstock mit großer Wahrscheinlichkeit Rekordzahlen einfahren. Ein Börsengang wirkt da wie ein gut gangbarer Weg. Allerdings werden mit der Notierung an der US-Börse auch die Ansprüche der Investoren wachsen. Sie wollen steigende Renditen und Dividenden sehen. Erst dann wird es wirklich ernst für Birkenstock.

Die Risiken sind unübersehbar

Der Luxuskonzern LVMH, der Birkenstock kontrolliert, hat zwar gezeigt, wie mit der gekonnten Pflege von Marken unter anderem mittels Product Placement und mit geschicktem Marketing die Nachfrage nach Luxusprodukten wie Uhren von TAG Heuer, Taschen von Louis Vuitton oder Haute Couture von Dior die Nachfrage dauerhaft hochgehalten werden kann. Richtig ist auch, dass genau diese Mechanismen die Marke Birkenstock in neue Höhen befördert haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber die alles entscheidende Frage wird sein, wie groß das Potenzial der Ex-Gesundheitsschuhe ist. Eine Ausweitung des Sortiments liegt nahe. Fraglich ist, ob Betten und Naturkosmetik, wo Birkenstock schon aktiv ist, wirklich der richtige Weg sind. Die Risiken sind unübersehbar. Und Luxuskonzerne haben auch schon gezeigt, dass sie eine Marke ganz schnell fallen lassen können, wenn es nicht mehr nach dem Businessplan läuft.