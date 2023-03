Bericht: Bonusprogramm Payback kommt zu Edeka

Rewe will die Kooperation mit Payback Ende 2024 beenden. Für das US-amerikanische Punktesystem bricht damit der größte Partner in Deutschland weg. Doch ein anderer Lebensmittelriese könnte die Lücke schnell schließen.

Seit 2014 können Kundinnen und Kunden bei Rewe Payback-Punkte sammeln. Ende Januar dieses Jahres war bekannt geworden, dass Rewe die Zusammenarbeit mit dem Punktesammelsystem Ende 2024 beendet. Mit dem Ende der Kooperation mit Rewe gehe Payback der wichtigste und größte Partner in Deutschland verloren, berichtet das Branchenfachblatt „Lebensmittelzeitung“.

Der Punktesammler, der zum US-Kreditkartenriesen American Express gehört, könnte die sich auftuende Lücke jedoch schnell schließen: Wie die „Lebensmittelzeitung“ berichtet, will Edeka das Bonussystem in seinen Supermärkten einführen. Laut Recherchen der Fachzeitung seien sich Payback und Edeka bereits über die Zusammenarbeit einig. Eine offizielle Bestätigung der Unternehmen gebe es jedoch noch nicht.

Die Rewe-Supermärkte sind seit 2014 Partner von Payback. 2018 kam dann die Rewe-Tochter Penny hinzu. Von den insgesamt rund 31 Millionen Payback-Karten in Deutschland sollen allein Rewe und Penny 17 Millionen Karten an Kundinnen und Kunden ausgegeben haben, so die „Lebensmittelzeitung“.

Unklar, ob Payback in allen Edeka-Märkten eingeführt wird

Für den Erhalt des deutschen Markts wäre eine Kooperation mit Edeka für Payback also sehr reizvoll. Alles in allem habe die Edeka-Gruppe, zu der auch Netto-Markendiscount gehört, sogar mehr Standorte als die Rewe-Gruppe, so die Zeitung. Unklar sei jedoch, ob das System in allen Läden eingeführt werde. Da Edeka als genossenschaftlicher Verbund aufgebaut ist, könne das Unternehmen seinen selbständigen Kaufleuten nicht vorschreiben, das System in den eigenen Märkten zu nutzen.

Es wird vermutet, dass Rewe nach dem Ende der Zusammenarbeit mit Payback ein eigenes Kundenbindungs­programm aufbauen will. Der Handelskonzern würde damit einen direkten Zugriff auf die Kundendaten erhalten. Damit könnte der Konzern Angebote noch maßgenauer auf seine Kundinnen und Kunden zuschneiden.

