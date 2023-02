Bosch-Chef zu Klimazielen: „Wenn wir glauben, bis 2050 seien alle Probleme gelöst, dann irren wir“

Bauministerin zu Besuch in Helsinki Bauministerin zu Besuch in Helsinki

Vorreiter im Kampf gegen Obdachlosigkeit: Was Deutschland von Finnland lernen kann

Während die Obdach- und Wohnungslosigkeit in anderen Ländern steigt, hat Finnland es geschafft, dass sie zurückgeht. Die deutsche Bau- und Wohnungsministerin Klara Geywitz will wissen, was das Land anders macht – und arbeitet selbst an einem Aktionsplan.