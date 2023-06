﻿Das erste deutsche Auto vom Fließband kam aus Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H. Schon früh erkannte Carl Reichstein (1847-1931), Mitbegründer und ab 1910 alleiniger Firmeninhaber der Brennabor-Werke, die zukünftige Entwicklung im Automobilbau. Die Fabrik strebte um 1912 als erste deutsche Automobilfabrik nach einer rationellen typisierten Großserienproduktion nach amerikanischem Vorbild.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ziel war die Produktion eines preiswerten und doch leistungsfähigen Großserienwagens hin zum „Volksautomobil“. Das geschah denn auch und ist jetzt 100 Jahre her. Um eine entsprechende moderne Produktion im Werk aufzubauen, reisten Reichsteins Söhne Carl junior und Eduard 1912 zu Studienreisen in die USA. Carl junior lernte bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs unter anderem bei General Motors in Detroit die theoretische und praktische Fließbandfertigung kennen.

Eduard schaffte es nicht rechtzeitig, die Rückreise vor Ausbruch des Krieges anzutreten. Er nutzte bis 1920 die Zeit in Amerika, absolvierte ein Studium des Automobilbaus bei General Motors und arbeitete von 1916 bis 1919 als Chef-Konstrukteur in der Northway Motor Corp. Detroit.

Ein Brennabor-Cabriolet vom Typ S um 1923. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Inzwischen bereitete das Werk den zukünftigen Weg. Die notwendige Erweiterung der Automobil-Abteilung in der Kirchhofstraße wurde 1916 beendet. Mit dem im Frühjahr 1914 vorgestellten dreisitzigen Kleinwagen Typ M 6/16 PS „Selbstfahrer“ sollte das Vorhaben umgesetzt werden.

Neuentwicklung aus Brandenburg an der Havel

Typ M war eine sehr fortschrittliche Konstruktion mit einem 1450 Kubikzentimeter, 4-Zylinder- Brennabor-Blockmotor, die in vielen Details vom damaligen Standard abwich. Pedalerie und Lenksäule ließen sich über ein Gelenk verstellen, je nach Körpergröße des Fahrers.

Zudem ermöglichte es dem Fahrer einen bequemen Ein- und Ausstieg. Das Dreigang-Getriebe mit Mittelschaltung erlaubte es, den Fahrersitz nach links zu setzten. Des Weiteren verfügte der Wagen über eine mechanische „Andrehvorrichtung vom Führersitz aus“. Allein der Kriegsbeginn unterband das Vorhaben. Für die Rüstungsproduktion legten die Reichsteins den Automobilbau 1916 auf Eis.

Carl Reichstein überließ nach dem Krieg nach und nach seinen Söhnen die Firmenleitung. Zwischen 1916 und 1918 nahm er Carl junior, Walter und Ernst als Teilhaber in die Firma auf, Eduard folgte 1922.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Gebrüder Reichstein: Walter, Carl junior, Ernst und Eduard (von links) führten die Brennabor-Werke. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Nach seiner Rückkehr aus den USA im Mai 1920 erhielt Eduard Reichstein den Auftrag, einen leichten viersitzigen 4-Zylinder-Wagen mit 6 PS zu konstruieren, genau nach den Erfahrungen, die er in Amerika gesammelt hatte. Der Wagen sollte das zukünftige Haupterzeugnis der Automobil-Abteilung bilden.

Auf der Berliner Automobil-Ausstellung 1921 stellte Brennabor dann schon den Typ S 6/20 PS vor. In der damaligen Presse wurde Typ S auch „als Schlager der Automobil-Ausstellung“ bezeichnet. 1920/21 begannen Umstrukturierungen im Produktionsverfahren hin zu einer rationellen Serienfertigung im Automobilbau. Die Fabrikation sollte so spezialisiert werden, dass täglich größere Mengen gefertigt werden können.

Brennabor und Opel im Wettstreit

Brennabor ging dabei einen anderen Weg als später Opel. Bei laufendem Betrieb richtete die Fabrik zunächst eine Fertigungsmontage auf Bahnen beziehungsweise Schienensträngen ein, Etappenweise sollte dann der Übergang zur Fließbandfertigung erfolgen.

Heute ein Bürohaus: Die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen der Deutschen Rentenversicherung befindet sich auf einem Teil der früheren Brennabor-Werke. © Quelle: Heiko Hesse

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei waren nicht nur große Widerstände in der Arbeiterschaft zu überwinden. Auch die Kundschaft war sehr skeptisch, hatte diese doch Sorge, dass die Qualität der Fahrzeuge leide.

Zudem waren enorme finanzielle Mittel aufzubringen. Anfang der 1920er-Jahre war es nach Firmenangaben zudem in Deutschland unmöglich, Lieferanten für die zusätzlichen Karosserien, Kühler, Schmiedestücke und dergleichen zu finden. Somit blieb kein anderer Weg, als möglichst alles, was gebraucht wurde, selber herzustellen. Spezielle Werkzeugmaschinen waren ebenfalls in Deutschland nicht zu bekommen. Somit ging man dazu über, auch diese selber herzustellen. 1926 hatte Brennabor etwa 600 Beschäftigte, um die notwendigen Werkzeuge und Spezialmaschinen herzustellen, zu ergänzen und in Stand zu halten.

Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Brennabor-Fahrzeuge reine Handarbeit. © Quelle: Sammlung Hesse

Die Zeitschrift der Radmarkt berichtete am 14. April 1923 über diese neuen Fertigungsmethoden bei Brennabor. Der Autor beschreibt wohl erstmals die „Fertigmontage auf Bahnen“. Anfangs war die Montagebahn noch nicht maschinell angetrieben, so dass Monteure das zu montierende Automobil langsam durch den Montageraum vorwärts schoben.

Neuer Arbeitsablauf bei Brennabor in Brandenburg

Der nackte Rahmen, am unteren Ende der Bahn aufgelegt, durchwanderte die Räume im langsamen Tempo, um an festgelegten Arbeitsplätzen vervollständigt zu werden. Jeder Monteur hatte eng umgrenzte Handlungen auszuführen und die Zuträger nur das jeweilige Aggregat an eine bestimmte Stelle der Montagebahn zu bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Blick in die Fließbandfertigung der Brennabor-Werke 1924 - hier die Montagebahn für den Pkw Typ P. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Die einzelnen dazu notwendigen Arbeitsgänge waren zeitlich und räumlich genau festgelegt beziehungsweise umgrenzt. Die Werkstätten für die Modelle Typ P und S lagen vollständig getrennt, die Produktion lief parallel.

Obwohl die Inbetriebnahme mechanischer Montagebänder eher möglich gewesen wäre, gingen diese laut Werk erst im Frühjahr des Jahres 1925 „aus Rücksicht auf die Eigenart des deutschen Arbeiters“ in Betrieb. Der tatsächliche Grund dürfte in einem über zehn Wochen andauernden Streik der gesamten Arbeiterschaft in der Brandenburger Metallindustrie liegen, der Mitte Juli 1924 ausbrach.

Neuer Maschinenpark bei Brennabor in Brandenburg

Für die Entwicklung zur Fließproduktion war die Anordnung der Maschinen innerhalb des Werkes von großer Bedeutung. Noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts war das Werkstättenprinzip, die räumliche und organisatorische Gruppierung der Maschinen entsprechend ihrer Aufgaben in einzelnen Abteilungen vorherrschend.

Entscheidende Nachteile dieser Produktionsweise waren lange Transportwege der Werkstücke zwischen den verschiedenen Abteilungen sowie die Notwendigkeit, die Universalwerkzeugmaschinen auf die jeweils zu bearbeitenden Werkstücke erneut einzurichten. Bis 1926 waren unter anderem die Dreherei, Fräserei und Schleiferei abgeschafft, in denen alle Stücke des ganzen Werkes dieser Spezialarbeitshandlung unterzogen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schematische Darstellung der Fließband-Fertigung in den Brennabor-Werken 1926. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Fortan wurde jedes Stück innerhalb der seiner Bearbeitung dienenden Maschinengruppe gedreht, gefräst und geschliffen und verließ den Arbeitsraum montagefertig auf kürzesten Weg per Transportbahn von Arbeitsgang zu Arbeitsgang. Der Zusammenbau der einzelnen Maschinenaggregate wie Motor, Getriebe und Vorder- und Hinterachsen geschah ebenso wie der des ganzen Fahrgestelles an gleitender Montagebahn.

Neue Verfahren in Brandenburg an der Havel

Vom Rohstoff bis zum Endprodukt durchlief die Karosserie die einzelnen Arbeitsabläufe auf Montagebändern, in Übereinstimmung mit den Zulieferwerkstätten. Die Zubehörteile und Rohstoffe wurden in Zulieferabteilungen einbaufähig vorbereitet und dem Hauptband an der Stelle zugeführt, wo sie montiert wurden. Auf Gleitbahnen gelangten Werkstücke an ihren vorgesehen Platz.

Eine Brennabor-Limousine vom Typ S um 1923. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Die enorme Zeitersparnis durch eine rationelle Serienfabrikation zeigt sich zum Beispiel in der kompletten Kühlerfabrikation. Vor 1923 waren rund 60 Stunden notwendig, um 1927 nur noch drei Stunden. Dank einer eigenen Spezialmaschine war es möglich, eine Nockenwelle in wenigen Minuten zu fertigen, vorher waren mehrere Stunden notwendig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fließband-Produktion wächst bei Brennabor

Ab 1926 liegen gesicherte Daten vor, die belegen, dass zu dieser Zeit bereits eine ununterbrochene fließende Fertigung, bestehend aus Haupt-, Neben- und Transportbändern, sowie Kettenförderbändern, Hängebahnen und verschiedenen Formen von Bandtischen vorhanden war.

Ob die neuen Produktionsmethoden zeitversetzt oder gleichzeitig in den drei Hauptproduktionslinien Kinderwagen-, Automobil- und Fahrradbau umgesetzt wurden, ist bisher nicht eindeutig geklärt. Alle vorliegenden Informationen deuten auf gleichzeitige fortlaufende Umstellungsmaßnahmen im Gesamtbetrieb. Durch Fließ- und Fließbandfertigung erhöhten sich die Produktionszahlen spürbar. In der Fahrradfabrikation stieg sie von 60.000 im Jahr 1921 auf 150.000 im Jahr 1926. Die tägliche Produktion konnte 1924 auf 300, Anfang 1925 auf 350 und bis 1926 auf 500 Fahrräder gesteigert werden.

Hin und wieder treffen sich Brennabor-Besitzer mit ihren Autos in Brandenburg, hier beim Museumsfest „Feuer und Flamme" im Industriemuseum 26. Oktober 2019. © Quelle: Heiko Hesse

In der Kinderwagen-Fabrikation wurden schon vor Beginn des Ersten Weltkrieges 300.000 Stück aller Art jährlich fabriziert, diese Anzahl konnte auch wieder Anfang bis Mitte der 1920er-Jahre erreicht und sogar gesteigert werden. In der Automobilfabrikation lag Anfang 1923 die Produktion bei drei oder vier Wagen täglich beziehungsweise 100 im Monat. Diese stieg bis 1925 auf täglich 50 Stück an. 1926 fabrizierte Brennabor etwa 100 Pkw am Tag. Etwa alle 16 Minuten verließ ein fertiger Wagen die Fabrik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

1927 war bei voller Ausnutzung der Produktionsmethoden eine Tagesfabrikation von 120 am Tag möglich. Allerdings wurde 1928 durchschnittlich nur der vierte Teil davon hergestellt und verkauft. Quellen berichten von geplanten 250 Wagen am Tag. Die Fließanlagen für Automobile waren vermutlich während der gesamten Dauer der PKW-Produktion, wenn überhaupt nur kurzfristig, nicht ausgelastet gewesen. 1931 lag die Tageskapazität bei 100 Autos, Lkw und Bussen.

Blick in die Fließbandfertigung der Brennabor-Werke 1924 - hier die Montagebahn für den Pkw Typ P. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Die Einführung von Fließarbeit veränderte Bedingungen und Zusammensetzung der Belegschaft im Werk. 1925 wurde noch von einem alteingesessenen Stamm von Arbeitern berichtet, die bereits jahrzehntelang in der Firma seien. Nach 1926 waren gelernte Arbeiter nicht mehr in der Fertigung, sondern nur noch im Werkzeug- und Vorrichtungsbau und für Ausbesserungen beschäftigt.

Die Werksleitung versetzte die Facharbeiter aus der unmittelbaren Produktion in die vorbereitenden Abteilungen. Folglich hatte das Brandenburger Werk nach der Rationalisierung unter den Autofirmen den höchsten Anteil an un- und angelernten Arbeitskräften.

Brennabor plante Werk in Borkwalde

Um den beengten Räumlichkeiten im Werk zu entgehen, planten die Reichsteins Mitte der 1920er-Jahre großes. Zusammen mit den Brüdern Bredereck aus Berlin wollte man in Borkwalde neue Produktionsanlagen für eine moderne Automobilproduktion einrichten. Der Plan scheiterte allerdings, da dem Antrag auf ein Anschlussgleis an das Eisenbahnnetz von den Behörden nicht stattgegeben wurde. So folgten bis 1925/26 erneute Erweiterungsbauten im Brandenburger Brennabor-Werk. Ähnlich erging es dem Plan, 1922/23 ein eigenes Eisenbahnanschlussgleis in Brandenburg genehmigt zu bekommen, auch dieses Vorhaben wurde von den Behörden abgelehnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein die Produktions- und Verkaufszahlen belegenden den wirtschaftlichen Erfolg. Brennabor blieb bis Mitte der 1920er-Jahre Deutschland größte Automobilbaufabrik und bis 1927 hinter Opel die Zweitgrößte. Zudem war das Werk bis 1927 Deutschlands größte Fahrradfabrik und bis Mitte der 1930er Jahre Europas größte Kinderwagenfabrik.

1925: Bearbeitung des Motorenblocks, Bohr- und Schleifmaschinen für die Zylinderschleiferei in den Brennabor-Werken. © Quelle: Fahrzeug-historisches Archiv Brandenburg/Havel Mario Steinbrink

Die Belegschaft stieg von 3200 im Jahre 1921 auf 8000 Beschäftigte 1927, eine Erweiterung auf 10.000 bis 12.000 Arbeiter und Angestellte war im Gespräch. Die Grundfläche der gesamten Werksanlagen stieg von 100.000 Quadratmeter 1921 auf 400.000 Quadratmeter 1926.

Wechsel bei Brennabor in Brandenburg an der Havel

Trotz dieser gewaltigen Entwicklung blieben die Brennabor-Werke bis 1932 eine offene Handelsgesellschaft und befanden sich in privater Hand der Familie Reichstein. Eine schwere Absatzkrise, die im Frühjahr 1928 die Fahrradindustrie in Deutschland traf, läutete den Anfang vom Ende der Gebrüder Reichstein Brennabor-Werke Brandenburg/Havel ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Geschäftsjahr 1929 entwickelte sich für die gesamte deutsche Fahrradindustrie katastrophal, Markenräder ließen sich kaum noch absetzten. Zusammen mit den Corona-Fahrrad-Werken aus Brandenburg an der Havel suchte man nach einem Weg aus der Krise. Allerdings erbrachte die zum Jahreswechsel 1929/30 gebildete Interessengemeinschaft Brennabor-Corona keinen Erfolg.

Dickes B: Auf dem Kühler prangt das Emblem der Brennabor-Werke. © Quelle: Heiko Hesse

Durch die Weltwirtschaftskrise 1929 gerieten zusätzlich auch die Automobil- und Kinderwagenfabrikation in Schwierigkeiten. Bis 1931/32 besserte sich die Lage nicht, die Firma meldete Konkurs an. Infolge der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. 1932 erholten sich die Fahrrad- und Kinderwagenfabrikation schnell, die Automobilfabrikation musste Ende 1933 eingestellt werden.

Der erste Volkswagen kam aus Brandenburg an der Havel

Die Brennabor-Werke haben innerhalb der deutschen Automobilindustrie eine wesentliche Rolle gespielt. Die Reichsteins produzierten die ersten Großserienwagen in Deutschland und trugen damit zur Verbreitung des preiswerten Gebrauchtfahrzeug bei. Der erste „Volkswagen“ kam aus Brandenburg an der Havel.

Bedingt durch rationelle Arbeitsverfahren zählten Brennabor Wagen auf dem deutschen Automobilmarkt zu den preiswerteren Fahrzeugen ihrer Stärkeklassen, und das bei höchster Qualität.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser Artikel erschein zuerst in der Märkischen Allgemeinen Zeitung.