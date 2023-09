„Unfälle und Gesundheitsbelastungen“: Wie sicher ist Elon Musks Teslafabrik wirklich?

Grünheide. Die Industriegewerkschaft IG Metall ist um das Wohl der Beschäftigten bei Tesla in Grünheide (Brandenburg) besorgt: „Zahlreiche Beschäftigte berichten uns von Unfällen und Gesundheitsbelastungen. In einigen Bereichen führt dies zu Krankenständen von bis zu 40 Prozent“, berichtete der für die Region zuständige IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze. „Wir fordern das Unternehmen auf, alle Kraft in die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, insbesondere der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes, zu stecken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulze bezieht sich in seiner Kritik auch auf einen Bericht des „Sterns“, der Zweifel an der Arbeitssicherheit bei dem Unternehmen nährt. Demnach kam es zwischen Juni und November 2022 zu mindestens 190 meldepflichtigen Arbeitsunfällen im Grünheider Werk. Meldepflichtig sind neben tödlichen Unfällen solche, bei denen der geschädigte Arbeitnehmer mehr als drei Tage arbeitsunfähig geschrieben wird. Laut „Stern“ dokumentierten Unterlagen der Rettungsstellen, dass die Fabrik allein im ersten Jahr nach der Eröffnung fast 350-mal einen Rettungswagen oder Hubschrauber anforderte. Umgerechnet auf die Mitarbeiterzahl seien das dreimal so viele Notfälle, wie sie beispielsweise beim Audi-Werk in Ingolstadt vorkommen.

Tesla in Brandenburg: Arbeitsminister Heil ist besorgt

Das für Arbeitsschutz zuständige Sozialministerium in Brandenburg teilte auf Anfrage mit, dass sich seit 2021 in der Fabrik und auf der Großbaustelle insgesamt sieben schwere Arbeitsunfälle ereignet haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter von Tesla verletzt, in vier Fällen handelte es sich um Bauarbeiter. Schwerwiegende Unfälle werden von der Arbeitsschutzbehörde vor Ort genauer untersucht. Als schwer gilt ein Unfall, wenn ein Beschäftigter aufgrund einer Verletzung voraussichtlich mehr als sechs Wochen stationär behandelt werden muss oder einen bleibenden körperlichen Schaden davonträgt. Zum Beispiel sägte sich ein polnischer Handwerker auf der Baustelle Ende 2022 einen Finger mit einer Kreissäge ab.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Elon Musk zahlt einen hohen Preis für einen neuen Tesla-Rekord Tesla steigert den Absatz seiner Elektroautos um 80 Prozent. Doch das war nur möglich mit massiven Preissenkungen. Investoren fragen sich, wohin Musks Firma steuert. Zumal das Unternehmen derzeit mehr Autos produziert, als es verkaufen kann. Der Chef redet indes viel über autonomes Fahren: ein Ablenkungsmanöver? Jetzt lesen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zeigte sich angesichts des „Stern“-Berichts besorgt. Er erwarte konsequente Kontrollen der Länderbehörden, sagte er gegenüber dem Sender „RTL“.

Alle zwei Wochen kommen Kontrolleure

Dass sich bei Tesla in besonderem Maße Unfälle häufen, kann das Brandenburger Sozialministerium nicht bestätigen. „Kaum ein anderer Betrieb in Brandenburg wird so intensiv, engmaschig und regelmäßig von der Arbeitsschutzbehörde im Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit kontrolliert und beraten wie das Tesla-Werk in Grünheide beziehungsweise die Großbaustelle dort“, teilte Ministeriumssprecher Gabriel Hesse mit.

Ein Mitarbeiter der Tesla Gigafactory Berlin Brandenburg arbeitet an einer Fertigungslinie eines Elektrofahrzeuges vom Typ Model Y. © Quelle: Patrick Pleul/dpa

Das Landesamt für Arbeitsschutz sei regelmäßig vor Ort – mindestens alle zwei Wochen. Alle sechs bis acht Wochen würden außerdem unangekündigte Besichtigungen durchgeführt. Auch am Donnerstag, als der „Stern“ seinen Bericht über Tesla veröffentlichte, waren demnach Kontrolleure in der Fabrik von Elon Musk unterwegs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unfälle bei Tesla: „ein normales Geschehen“

Auf der Großbaustelle zur Fabrik waren laut Arbeitsschutzbericht 2021 eher Verständigungsprobleme ein Thema. Zeitweise seien mehrere hundert Firmen mit bis zu zweitausend Beschäftigten aus verschiedenen Ländern am Bau der Fabrik beteiligt gewesen. Bei allen festgestellten Mängeln seien diese im Verhältnis zur Größe des Bauvorhabens zu sehen, hieß es. „Gerade vor dem Hintergrund der Betriebsgröße – dem größten Industriestandort von Brandenburg – ist das für uns ein normales Geschehen“, sagte Ministeriumssprecher Hesse.

Wie der „Stern“ weiter berichtet, kam es seit Eröffnung der Fabrik vor anderthalb Jahren zu 26 Umwelt-Vorfällen wie kleineren Bränden oder ausgelaufenem Lack. Eine Tesla-Sprecherin bestätigte, dass es mehrere solcher Vorfälle gab. Bei keinem sei es aber zu Umweltschäden gekommen. Bei keinem der Vorfälle habe es sich um einen Störfall nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz gehandelt, heißt es bei dem Unternehmen. Wenn nötig, seien Korrekturmaßnahmen umgesetzt worden.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“.