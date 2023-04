﻿Mit Strom aus der Luft: Brandenburger Start-Up arbeitet mit VW an mobilen E-Tankstellen

Potsdam. Die Firma Enerkite aus dem brandenburgischen Eberswalde arbeitet an Forschungsprojekten, die die Stromversorgung der Zukunft ergänzen, wenn nicht revolutionieren könnten. Zum einen kooperiert sie neuerdings mit der Volkswagentochter Elli, zum anderen mit dem Stromunternehmen Edisnatur.

Ziel des auf zwei Jahre angesetzten und vom Bundesforschungsministerium geförderten Volkswagenprojektes ist der Prototyp einer mobilen E-Tankstelle, der von 2025 an im Einsatz getestet werden soll. Auf Grundlage der Enerkite-Technologie würde sie ihren Strom über einen in der Luft kreisenden Flugdrachen produzieren und so unabhängig vom Netz an beliebigen, auch abgelegenen Orten aufgestellt werden können.

Edisnatur, der zweite Partner von Enerkite, will ebenfalls Strom produzieren, allerdings nicht exklusiv für Autos, sondern für jeden Zweck. Die angestrebten Kleinkraftwerke „EK 200“ könnten zum Beispiel Kraftwerke für produzierende Betriebe werden. Für die Entwicklung eines Prototypen EK 30 V3 hat Enerkite Ende vergangenen Jahres eine Produktionshalle in Eberswalde bezogen.

Eine große Halle für den Bau des Prototypen

Ein Grund für diesen Umzug sei der nötige Platz zur Entwicklung der 100 kW-starken Anlage, „weil wir mit Flügeln mit etwa 20 Meter Spannweite hantieren werden“, erklärt Sprecherin Nicole Allgaier. Sogar der von der TU Berlin überlassene Windkanal zum Test der Hochleistungsflügel passe in die Halle. Im ersten Quartal 2024 will das Eberswalder Unternehmen gemeinsam mit Edisnatur mit dem Prototypen im Freien in den Dauerbetrieb gehen.

Strom gewinnt Enerkite, indem es drachenartige Fluggeräte, sogenannte „Kites“, aufsteigen lässt. Die Kites bestehen aus über Sensoren gesteuerten Flügeln mit einer Spannweite von 16 bis 20 Metern. Die Drachen sind über Seile an einer Winde befestigt, die mit einem Generator verbunden ist. Durch ihre Drehung entsteht wie bei einer herkömmlichen Turbine Strom. Der kann in eine Batterie eingespeist werden.

Haben die Fluggeräte ihre maximale Höhe erreicht und sind ihre Seile am Ende, werden sie automatisch zum Sturzflug gebracht. Die Winde rollt die locker gewordenen Seile wieder auf. Danach beginnt der Aufstieg der Drachen von Neuem. Beim automatischen Aufwickeln der lockeren Seile wird zwar Strom verbraucht, aber nur ein Bruchteil dessen, was durch das Steigenlassen der Kites entsteht. Unterm Strich erzeugen die „Kites“ Strom.

Enerkite hat schon mal ein E-Auto aufgeladen

Dass das Prinzip funktioniert, hat das 2010 gegründete Unternehmen schon vor zehn Jahren bewiesen. Das System ist praktisch vollautomatisch und wird mit komplexer Sensorik von einer Bodenstation gesteuert.

Die VW-Studie mit dem Enerkite-System auf dem Wolfsburger Campus „Open Hybrid LabFactory“ in Niedersachsen soll untersuchen, wie es bei E-Tankstellen in unterschiedlichen Landschaften aussehen müsste. „In diesem Projekt wird es vor allem darum gehen, unter welchen Bedingungen die Kites starten müssen und was lohnende Gelände wären“, erläutert Enerkite-Geschäftsführer Florian Breipohl.

„Wir wollen nicht für jeden Standort die Anlage neu einstellen müssen.“ Im Grunde gehe es darum, die intelligente Steuerung der Großgeräte so weit zu verbessern, dass sie sich an verschiedenen Standorten automatisch den natürlichen, vor allen den herrschenden Windbedingungen anpassen. Das würde sie für Investoren und Unternehmen rentabel machen. Dazu soll auch recyclingfähiges Material beitragen.

Investoren und Unternehmen vertrauen den „Strom-Drachen“

Dass zwei so große Firmen wie Volkswagen und Edis an den ersten einsetzbaren Enerkite-Prototypen mitarbeiten, zeigt, dass die Wirtschaft in die schon lange vor der Gründung von Enerkite entstandene Idee von „Strom-Drachen“ große Hoffnungen setzt. Enerkite hat schon zwölf Millionen Euro an Investorengeldern und Förderung eingesammelt, an dem Crowd-Funding für die Entwicklung des Kleinkraftwerks EK 200 haben sich mehr als 650 Investoren beteiligt. Dadurch sind rund 1,3 Millionen Euro zusammengekommen.

Das Eberswalder Start-up betrachtet sich nicht als Konkurrenz für Windräder, sondern als deren Ergänzung. „Wir erschließen die Märkte und Anwendungen, die Windräder nicht erschließen können“, sagt Breipohl. Im Gegensatz zu den Windrädern seien „Enerkites“ schon sehr kleine Anlagen wirtschaftlich. So rentierten sich mit den „Kites“ auch eine wenig frequentierte E-Tankstelle.

Enerkites erzeugen auch bei sehr wenig Wind Strom

Die Fluggeräte lieferten den doppelten Jahresertrag einer konventionellen Windturbine der gleichen Leistung, brauche aber weder eine große Betonplatte als Standfläche noch den Stahlaufbau, betont das Unternehmen. Laut Breipohl kann eine Kite-Anlage mühelos immer weiter ausgebaut werden, sie funktioniere auch unter ungünstigen Windbedingungen. Die in der Luft eine Acht beschreibenden Zweiflügler nutzen die Winde optimal aus und operierten in einer Höhe von bis zu 300 Metern. Selbst bei sehr wenig Wind erzeugen sie noch Strom.

Dass die „Kites“ mit anderen Flugkörpern kollidieren könnten, werde in Zukunft nahezu ausgeschlossen sein, betont Breipohl. Denn bis zum wirtschaftlichen Einsatz von „Enerkite“ würden alle sich in der Luft befindlichen Objekte wie Flugtaxis und Drohnen und eben die Kites selbst mit Transpondern ausgestattet sein. Die informieren qua Funk über ihre Anwesenheit. Anderen Fluggeräten könnten die von Rechnern gesteuerten Kites deshalb automatisch ausweichen.

Kites können abstürzen: „Das ist der worst case“

Eine Sache könne nicht ausgeschlossen werden. Unter sehr unglücklichen Umständen kann ein „Kite“ auch abstürzen und Schaden anrichten. „Das ist aber der worst case“, sagt Breipohl. Diesen könne auch bei anderen Fluggeräten nie ausschließen.

Insgesamt ist sich Enerkite-CEO Breipohl gerade wegen der aktuellen Partnerschaften sicher, dass das innovative Eberswalder Unternehmen mit seinen derzeit 17 Mitarbeitern bei der Energiewende spätestens ab den 2030er-Jahren durchaus eine bedeutende Rolle spielen werde.

