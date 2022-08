Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf Arbeitsplätze in Kiel aus

Die Arbeitsplätze in der Rüstung sind gesichert. Die meisten der 30 in der Wehrtechnik aktiven Unternehmen in Schleswig-Holstein haben volle Auftragsbücher. Es wird Personal gesucht und die Produktion ausgeweitet. Mit dem Sondervermögen Bundeswehr erwartet die Branche einen weiteren Boom auch für Schleswig-Holstein.