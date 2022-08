Stralsund. Braumeister Heinrich Schubert gründete die Mälzerei Schubert im bayrischen Schweinfurt im Jahr 1873. Den traditionsreichen Familienbetrieb gibt es seit dem 20. Juli 2022 nicht mehr. Inhaberin Catherine von Schoen, Ururenkelin der Gründers, musste aufgeben. Es läuft ein Insolvenzverfahren, Grundstück und Betriebs­einrichtung hat sie einem Konkurrenten verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es ist alles sehr traurig und auch bitter“, erzählt die 40‑jährige Juristin am Telefon. Die Verdreifachung der Energiepreise und die Verdoppelung der Rohstoffpreise hätten den Betrieb jedoch in die Knie gezwungen. „Nach den zwei schlimmen Corona-Jahren mit enormen Absatzeinbußen hatten wir Anfang 2022 einfach keinen Puffer mehr. Es ging ganz schnell bergab.“

Knapp 750 Autobahnkilometer nordöstlich macht die Störtebeker Braumanufaktur in der Hansestadt Stral­sund mit einer Kampagne auf sich aufmerksam, die offenbar alle trüben Gedanken beiseiteschieben will: „Endlich Hell im Norden“, ist auf Werbebanner in der Greifswalder Chaussee zu lesen.

„Kopf nicht in den Sand stecken“

Drinnen schiebt sich eine mit hellblauem Etikett versehene, scheinbar unendliche Reihe von Flaschen von der Abfüllanlage Richtung volldigitalisiertes Hochlager. Seit Anfang April produzieren die vorpommerschen Brauer „Nordisch-Hell“ und machen damit den Hellbieren aus Bayern recht erfolgreich Konkurrenz. Marketingchef Karsten Triebe versteht das auch als Signal in die Branche. Er sagt: „Trotz der schwierigen Situation für alle: Wir dürfen den Kopf nicht in den Sand stecken.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bierbrauereien in Sorge: „Wissen nicht, ob wir im Herbst noch Bier brauen können“ Die stark steigenden Preise und ein möglicher Gaslieferstopp aus Russland stellen die deutschen Bierbrauer vor große Herausforderungen. © Quelle: Reuters

Auf der einen Seite Pleiten, auf der anderen Ärmelhochkrempeln – die Brauer und ihre Lieferanten haben sich kaum von den Corona-Schockwellen erholt, da türmen sich in diesem Jahr Energie- und Rohstoffpreise infolge des Ukraine-Kriegs sowie die Inflation nahezu maßlos auf. „Was derzeit passiert, sprengt alle uns bekannten Dimensionen“, stellt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds, Holger Eichele, fest. „Wir sind gefangen in einem Kosten-Tsunami.“

Mit dem Rücken zur Wand

Dass die Brauereien 2022 im ersten Halbjahr 4,3 Milliarden Liter Bier und damit 3,8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum absetzen konnten, ist der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Die Branche liegt weit zurück gegenüber den Absatzzahlen von Vor-Corona-Zeiten, und der Biermarkt wird dieses Niveau voraussichtlich auch nicht mehr erreichen. „Die Brauereien“, sagt Eichele, „stehen mit dem Rücken zur Wand.“

Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer Deutscher Brauer-Bund © Quelle: Brauer-Bund

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eigentlich ist Bier ein einfaches Produkt. Doch nicht allein bei Rohstoffen wie Malz gehen die Preise durch die Decke, die hohen Energiekosten belasten Brauer und Lieferanten gleichermaßen. Trotz modernster Technik, in die die Störtebeker-Braumanufaktur in den letzten Jahren beispielsweise einen mittleren, zweistelligen Millio­nen­betrag investiert hat, ist es nahezu unmöglich, bei der Bierproduktion Gas als wichtigsten Energieträger zu ersetzen.

Brauereien tun im Grunde „nicht viel mehr“, als täglich große Mengen Flüssigkeit zu erhitzen und dann wieder abzukühlen. Damit jedoch sind sie nach der Chemie die Branche mit dem zweithöchsten Energieverbrauch in Deutschland.

Energieschock als Motivation

Die Brauerei Veltins aus dem sauerländischen Meschede-Grevenstein hat sichergestellt, innerhalb weniger Stunden im Kesselhaus von Gas- auf Heizölbefeuerung umstellen zu können. So könne ohne Unterbrechung weitergebraut werden, sagt Generalbevollmächtigter Michael Huber. „Wir haben jetzt knapp 500.000 Liter Heizöl eingespeichert“, berichtet er. „Wir haben zusätzliche Tanks gekauft.“

Für die „Störtis“, wie die 200 Mitarbeiter der Stralsunder Brauerei in der Region genannt werden, ist das keine Option. „Wir sehen im Energieschock den Aufgalopp, um uns von fossilen Energien zu befreien“, sagt Marketingmann Triebe. Mittelfristig wollen die Hansestädter nur selbst erzeugte Energie verbrauchen.

Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der neuen Störtebeker-Produktionshalle in Stralsund. © Quelle: Arguseye

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Kalte Wochen“ in Stralsund?

In Projekten wird derzeit ausgelotet, wie der Treber (bei der Bierherstellung anfallende Rückstände des Brau­malzes) auch zur Erzeugung von Biogas verwendet werden kann, wie die auf den neuen Hallen ange­brachten Fotovoltaikanlagen ausgebaut und deren Energie stärker selbst genutzt werden sollen und welche Potenziale in der CO₂-Rückgewinnung schlummern.

Karsten Triebe, Marketingchef der Störtebeker Brauerei. © Quelle: Arguseye

Um die aktuell von der Bundesregierung geforderten 20 Prozent Energieeinsparung zu bringen, denken sie im Nordosten über „kalte Wochen“ nach – also darüber, im Winter die Produktion wochenweise herunterzufahren. Auch Betriebsferien sind ein Thema, das beredet werden müsse, so Triebe. Außerdem würden die Lager voller als üblich aufgefüllt. „Im Produktionsprozess selbst sind keine Hebel mehr.“

Brauereien hamstern

Angesichts unsicherer Lieferketten hamstern die Brauereien Neuglas, Paletten, Etiketten, Leim und Kronen­korken, mieten sogar zusätzliche Lagerflächen an. Das hat etwas mit den enorm gestiegenen Preisen der Lieferanten, vor allem aber den völlig unklaren Perspektiven zu tun. Es ist wie Fahren auf Sicht im wabernden Nebel. Doch welche Klippen müssen eigentlich die Lieferfirmen umschiffen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In erster Linie sind es die hohen Energiepreise. Die industrielle Fertigung von Glasflaschen etwa ist wegen des Hitzebedarfs energieintensiv. Außerdem gab es etliche Produktionsausfälle bei ukrainischen Herstellern, die für den deutschen Markt produzierten.

Preise für Gas verzehnfacht

Energieträger in der Glasindustrie sind vor allem Erdgas und Strom. „Die Preise für Erdgas haben sich innerhalb eines Jahres verzehnfacht“, sagt Lukas Neubauer von der Unternehmensgruppe Wiegand-Glas, die im bayerischen Steinbach am Wald zu Hause ist. „Würden wir unsere Kosten eins zu eins durchreichen, würde heute eine Flasche mindestens 2 Euro teurer sein.“ Das tue jedoch niemand.

Neben den Energiekosten sind auch die Kosten für Rohstoffe wie Sand und Soda erheblich gestiegen, sagt Johann Overath, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Glasindustrie. Sein Verband fordere von der Politik eine gesicherte Gasversorgung, „wobei sich die nicht vermeidbaren Mehrbelastungen für die Glas­industrie im Rahmen halten müssen“.

Diese Rallye ist noch lange nicht zu Ende. Peter Schneider Geschäftsführer Engelhardt-Druck

Das wünschen sich die Hersteller von Etiketten auch, sagt Peter Schneider, Geschäftsführer von Engelhardt-Druck in Nördlingen. Das Papier für Bieretiketten, „das nass- und laugenfest sein muss“, hat sich in den letzten 18 Monaten um bis zu 80 Prozent verteuert, berichtet er. Die Papierherstellung hätte eben vor allem mit Trocknung zu tun, und die geschehe mit Gaswärme. Außerdem hätten die Hersteller des Spezialpapiers, von denen es nur noch vier in Europa gibt, mit gestiegenen Kosten für Nassfestmittel und Zellstoff zu kämpfen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schauen, riechen und schmecken: Braumeisterin Juliane Eiser (v.l.) und Braumeister Julian Walker bei der Qualitätskontrolle im Sudhaus der Stralsunder Braumanufaktur. © Quelle: Arguseye

Energiezuschläge gehen immer nur nach oben

Ein Hersteller bei Hamburg, erzählt Schneider, habe unlängst sogar die Maschinen einfach für eine Woche ausgestellt, da er die Kosten nicht mehr darstellen konnte. „Wir saßen dann auf dem Trockenen. Der Produ­zent meinte, wenn die Maschinen wieder anfahren sollen, dann müssten wir auch bereit sein, 25 Prozent mehr zu zahlen.“

Schneider sagt, die Kalkulationen seiner Druckerei seien zu 60 Prozent vom Papier abhängig. Üblich waren bislang immer Jahrespreise der Papierhersteller. Seit Anfang 2022 gelten nur noch Monatspreise mit variablen Energiezuschlägen. „Und die gehen immer nur nach oben.“

Engelhardt-Druck könne nun auch nur noch eine Preisfixierung von maximal drei Monaten ermöglichen. „Diese Rallye ist noch lange nicht zu Ende“, sagt Schneider voraus. „Ich bin 30 Jahre im Etikettengeschäft, doch das habe ich noch nie erlebt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gegen den Trend Produktion alkoholfreien Biers steigt langfristig Gegen den Trend des sinkenden Bierkonsums produzieren die deutschen Brauereien immer mehr alkoholfreies Bier und Biermischgetränke. Im vergangenen Jahr waren es bei den größeren Betrieben mit mehr als 20 Beschäftigten 411 Millionen Liter Alkoholfreies und 403 Millionen Liter Mischbiere. Das waren Steigerungen innerhalb von zehn Jahren um 74,1 Prozent bei den alkoholfreien Sorten und um 23,6 Prozent bei den Biermischungen wie etwa Radler. Im gleichen Zeitraum sank die Produktion alkoholhaltigen Bieres um 13,8 Prozent. dpa

Viele Lieferanten schweigen

Die Lage am Markt ist derzeit so heikel, dass viele Hersteller Anfragen entweder gar nicht erst beantworten, sich bei Rückmeldung wortreich entschuldigen oder nur reden, wenn sie „aus Wettbewerbsgründen“ anonym bleiben können. So wie die Führungskraft eines deutschen Kronenkorkenherstellers.

Die Branche, so der Insider, musste bereits Anfang des Jahres einen saftigen Preisaufschlag auf ihre Produkte durchsetzen. Um bis zu 90 Prozent wären zuvor die Preise für das verwendete Weißblech gestiegen, außer­dem sei es immer knapper geworden.

Bis zu 60 Prozent der Produktionskosten entfallen auf das Metall, der Rest verteilt sich auf Dichtmasse, Lacke – deren Preise als vom Rohölpreis getriebene Produkte inzwischen ebenfalls um die Hälfte gestiegen sind – sowie Fertigungskosten. Vor allem die Kosten für das Weißblech sind dafür verantwortlich, dass Brauereien inzwischen 70 Prozent mehr für Kronenkorken bezahlen müssen, so der Branchenkenner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei den Herstellern bedeute der Umsatzanstieg jedoch keinen Absatzanstieg, er bedeute vor allem eines: einen enorm steigenden Liquiditätsbedarf. Dies, so der Experte, könne die Preise noch einmal kräftig nach oben treiben. Er beklagt, dass viele Marktmechanismen einfach nicht mehr gelten würden. „Prognosen sind nahezu unmöglich.“

Vollautomatische Abfüllung der Bierflaschen in neuer Produktionshalle der Störetbeker Braumanufaktur. © Quelle: Arguseye

Kiste Bier für einen Euro mehr

Er geht von einem Preisanstieg von 7 Prozent bei Kronenkorken allein wegen gestiegener Strom- und Gaskosten ab dem kommenden Jahr aus. „Darüber hinaus würde eine Unterbrechung der Gasversorgung innerhalb von 24 Stunden zu einem totalen Fertigungsausfall führen. „Die Bleche für Kronenkorken müssen lackiert und konventionell in einem Gasofen getrocknet werden, da man sonst die Dichtung nicht verkleben kann und die Oberseite ungeschützt wäre.“

Also, wie weiter auf einem jährlich schrumpfenden Biermarkt, mit zwischen Lieferanten und Handelsoligo­polen eingeklemmten Brauereien sowie ungewissen Entwicklungen auf dem Energie- und Rohstoffsektor?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preiserhöhungen sind beim Bier unvermeidbar, sagen viele Branchenakteure. Die Stralsunder haben die Kiste Bier im Juli einen Euro teurer gemacht. Bei ohnehin höherpreisigen Nischenprodukten wie den 20 Sorten von Störtebeker machen die Kunden das offenbar mit. „Aber klar“, räumt Marketingchef Triebe ein, „auf dem Hauptteil der Mehrkosten bleiben wir sitzen.“

Veltins verzichtet auf höhere Preise

Veltins hat hingegen angekündigt, dieses Jahr auf Preiserhöhungen zu verzichten. Denn ein Problem ist in Wahrheit auch, dass die Handelsketten kaum Bereitschaft erkennen lassen, Bier signifikant zu verteuern. Das vergleichsweise günstige Bier zieht auf Angebote fixierte Lebensmittelkunden wie ein Magnet in die Getränkeabteilungen der Supermärkte.

Brauer-Bund-Chef Eichele findet, dass nun die marktbeherrschenden Handelskonzerne Verantwortung übernehmen und die Bereitschaft zeigen müssten, höhere Preise an die Kunden weiterzugeben. „Das wäre ein wichtiges Signal für unsere Branche, um in dieser Krise das Überleben der Brauereien zu sichern.“

„Bier ist zu günstig“

Catherine von Schoen aus Schweinfurt musste ihre Mälzerei, ein Familienbetrieb aufgeben. Die Kosten für Energie und Rohstoffe waren zu hoch. © Quelle: Mälzerei Schubert

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Schweinfurter Ex-Mälzerei-Inhaberin Catherine von Schoen, die in der Region mit ihrer Mutter noch die Arnsteiner Brauerei betreibt, meint, dass Bier wie andere Lebensmittel viel zu günstig sei. „Wenn Verbraucher nicht bereit sind, für einheimische Rohstoffe und regionale Endprodukte mehr zu zahlen, kann es nichts werden.“

Sie fürchtet, dass noch mehr Firmen in der Branche Schwierigkeiten haben werden, sich am Markt zu halten. Sie fühlt sich an das Molkereisterben vor ein paar Jahren erinnert. „Jetzt wird der Begriff Regionalität wieder mühsam aufgebaut, doch das Niveau von damals werden wir nicht mehr erreichen.“

Julis Kajahn, Getränkekaufmann-Azubi im Brauereimarkt © Quelle: Arguseye

In Stralsund brummt der Brauerei-Laden. Hier kaufen nicht nur Touristinnen und Touristen auf dem Heimweg, sondern auch viele Einheimische auf dem Weg zur oder von der Arbeit. Hopfen und Malz sind also noch nicht verloren. Schon gar nicht für die, die zum Hoffnung verheißenden Sixpack mit dem hellblauen Etikett greifen. Der Mann an der Kasse muss gar nichts Optimistisches mehr sagen. Er lächelt breit in seinem Werbe-T‑Shirt. Darauf steht: „Endlich Hell im Norden.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter