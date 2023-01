﻿Lohnt sich derzeit nicht: Braunkohlekraftwerk bei Leipzig macht wieder Pause

Strombedarf und Marktpreise sind aktuell niedrig, Windkraftanlagen laufen dagegen auf Hochtouren. Im Braunkohlekraftwerk Lippendorf stehen deshalb am Donnerstag mal wieder die Turbinen komplett still.

Leipzig. Die Welt schaut nach Lützerath: Klimaaktivsten versuchen die geplante Abbaggerung des nordrhein-westfälischen Ortes zu verhindern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler solidarisieren sich mit ihnen, die Ökonomin Claudia Kemfert rechnet vor, dass es die Kohle unter der Gemeinde auch gar nicht mehr brauche.

Während in Lützerath gegen mehr fossile Energie protestiert wird, stehen die Turbinen im sächsischen Braunkohlekraftwerk Lippendorf derzeit wieder einmal still. Wie schon mehrfach in den vergangenen Wochen wurde der fossile Strom von dort auch am Donnerstag wieder nicht benötigt.

„Die Blöcke R und S des Kraftwerkes Lippendorf befinden sich derzeit in einer marktbedingten Reserve“, sagt Thoralf Schirmer vom Lausitzer Energieversorger LEAG, der eine Hälfte des Kraftwerks vor den Toren Leipzigs verantwortet. Grund für die Auszeit seien der niedrige Bedarf und ein „derzeit hohes Aufkommen an erneuerbarem Strom aus Windenergieanlagen, der nach dem Gesetz Vorrang vor anderen Energieträgern hat“, so Schirmer.

12 Prozent der Energie, die am Mittwoch in Deutschland erzeugt wurde, lieferten Windturbinen. Im noch windigeren Monat Dezember waren es sogar 26 Prozent. Dazu kamen bundesweit etwa 10 Prozent aus Biomasse, Wasserkraft und Photovoltaik. Zusammen machte der Anteil der Erneuerbaren allerdings auch zuletzt noch immer nur soviel aus, wie beim Verbrennen von Kohle (rund 35 Prozent) entsteht.

Günther: Kohleausstieg aus ökonomischen Gründen vor 2038

Großen Anteil an der fossilen Energie im Bund hatte bisher Sachsen. Im Freistaat wird im Schnitt nur etwa die Hälfte des vorrangig aus emissionsintensiven Verbrennern stammenden Stroms selbst benötigt. Der Rest ist quasi für den Export – ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Zuletzt lohnte sich die Kohleverstromung jedoch nur noch bedingt, so ließ der Energieriese EnBW – Betreiber des zweiten Blocks in Lippendorf – seine Turbine auch aus wirtschaftlichen Gründen aus.

Sachsens Energieminister Wolfram Günther (Grüne) sieht die Pause beim Lippendorfer Kohleverbrenner positiv: „Der Kohleausstieg erfolgt schon allein aus ökonomischen Gründen weit vor 2038. Diesen ökonomischen Fakt müssen wir gestalten, denn wir wollen Energie- und Industrieland bleiben. Wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen.“

Zuletzt waren die Großhandelspreise an den Strombörsen immer weiter gefallen und rutschten zwischen den Feiertagen sogar ins Negative. Bedeutet: Wer zu diesem Zeitpunkt in Deutschland Strom kaufte, zahlte gar nichts. „Für die Stromerzeuger ist das im Zweifel auch lukrativer, als die Kraftwerke kostenintensiv herunterzufahren – vor allem bei Kernkraft und manchen Kohlekraftwerken ist das der Fall“, so Maria Schubotz von der europäische Strombörse EPEX in Paris. Am Dienstag lag der Preis für eine Megawattstunde bei etwa 70 Euro. Das ist ein Zehntel dessen, was Mitte August noch gezahlt wurde.

Nicht zuletzt spielt auch die geringere Nachfrage bei der Pause im sächsischen Lippendorf eine Rolle. „Der Stromverbrauch ist insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2022 und insgesamt um 4 Prozent gesunken“, heißt es aus der Bundesnetzagentur. Während die Leistung aus erneuerbarer Energie bundesweit um 8,5 Prozent stieg, wurde bei konventionellen Energieträgern insgesamt 5,7 Prozent weniger Strom produziert, so der Bericht der Behörde.

Keine Auswirkung auf Mitarbeiter im sächsischen Lippendorf

Wie lange die Blöcke in Lippendorf nicht arbeiten, könne längerfristig nicht vorhergesagt werden, erklärt Werksleiter Christian Rosin. „Das hängt von der Witterung und vom Marktpreis ab.“ Unmittelbare Auswirkungen auf die Belegschaft habe der Stillstand nicht, so Betriebsratsvorsitzender Jens Littmann. Da das Kraftwerk jederzeit wieder anfahrbereit sein müsse, würden die Mitarbeiter gebraucht.

Auch beim Zulieferer des Brennstoffes, der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft (MIBRAG), bleibt man gelassen. „Für uns wäre das erst ein Thema, wenn es zu längerfristigem Ausfall kommt“, sagt Sprecher Sebastian Exner. Sowohl im Tagebau Vereinigtes Schleenhain (Landkreis Leipzig) als auch im Kraftwerk gebe es Lagerstätten, die auch während ruhender Turbinen gefüllt werden.

Dieser Text ist zuerst in der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) erschienen.