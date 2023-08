﻿Vergünstigungen für die Industrie: eine marode Brücke für den Strompreis

Am Namen wird noch gearbeitet. Als Industriestrompreis kam die Idee in die Welt, Industrie und Gewerkschaften haben ihn Brückenstrompreis getauft, die SPD spricht vom Transformationsstrompreis. Der Gedanke ist immer der gleiche: Strom ist noch teurer geworden, zu teuer für die energieintensive Industrie. Deshalb soll diese mit Subventionen entlastet werden, bis Ökostrom in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So weit die Theorie. Es ist müßig, sich mit den Fehlern der Vergangenheit zu befassen, aber für das Protokoll: Es gab eine Brücke in die Energiezukunft, sie hieß Gas. Für den Ausstieg aus Atom und Kohle wurde sehenden Auges die Abhängigkeit von (russischem) Erdgas in Kauf genommen. Weil die Gasbrücke zusammengebrochen ist, muss jetzt eine Preisbrücke her.

Unbezahlbar Unser Newsletter begleitet Sie mit wertvollen Tipps und Hintergründen durch Energiekrise und Inflation – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Doch ob die ihren Zweck erfüllt, ist zweifelhaft. Erstens weiß niemand, wie lang sie sein muss. Der Glaube, dass von nun an Windräder aus dem Boden schießen und das (bis dahin natürlich ausgebaute) Netz mit Ökostrom fluten, ist wirklich nur Glaube. Zweitens ist die Frage, wie breit die Brücke sein muss. Der Mittelstand hat bereits darauf hingewiesen, dass es mit Hilfen für ein paar Konzerne nicht getan sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So wird die Preisbrücke selbst für ihre Nutznießer zu einem wackligen Konstrukt. Die versprochene Investitionssicherheit bringt sie nicht, denn jeder ahnt, dass das Thema in ein paar Jahren wieder auf den Tisch kommt. Das ist fatal, weil teurer Strom nicht nur wegen der hohen Kosten für die Unternehmen problematisch ist. Er bremst auch die Transformation, weil praktisch immer Strom ins Spiel kommt, wenn irgendwo fossile Stoffe ersetzt werden. Strom zu nutzen, sollte also eigentlich attraktiver werden.

Mit dem Brückenpreis wird das nicht nachhaltig gelingen. Für die Transformation brächte es mehr, Strom insgesamt durch die Entlastung von Abgaben günstiger zu machen. Und dem Industriestandort wäre mehr geholfen, wenn man gezielt Cluster und Prozessketten erhalten würde, die vom hohen Strompreis bedroht, aber zukunftsträchtig sind. Dafür braucht es bessere Infrastruktur, schnellere Genehmigungen und zum Beispiel Vergünstigungen für die Eigenerzeugung von Industriestrom. Marode Brücken jedenfalls hat dieses Land genug.