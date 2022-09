﻿Nicht nur Flüssiggas: „Wir setzen auf Brunsbüttel als Umschlagsort für grüne Energie“

Kiel. Der Koordinator der schleswig-holsteinischen Landesregierung für den schwimmenden LNG-Terminal in Brunsbüttel, Energiewende-Staatssekretär Joschka Knuth (29), spricht im Interview über den straffen Zeitplan, das Für und Wider von Flüssiggas und die Frage, was danach kommen könnte.

Ist es ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Sie als Grüner und Kieler Staatssekretär nun Koordinator für das geplante Terminal für den Klimakiller Flüssiggas in Brunsbüttel sind?

Man sucht sich die Herausforderungen nicht aus, die einem die geopolitische Entwicklung stellt. Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Einsatz von Gas als Waffe gegen Europa zwingen uns dazu, sehr schnell Alternativen zum russischen Gas zu schaffen. Dieser Herausforderung stellen wir uns mit aller Ernsthaftigkeit.

In Brunsbüttel wird rund um die Uhr am Projekt eines schwimmenden Terminals für Flüssiggas gearbeitet. Wann wird das erste tiefgekühlte Erdgas aus Übersee dort anlanden können?

Unser Ziel ist, dass zum Jahreswechsel 2022/23 das schwimmende LNG-Terminal Brunsbüttel in Betrieb gehen wird.

Joschka Knuth (29) ist Staatssekretär im Ministerium für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur. © Quelle: Frank Peter

Schwimmendes Terminal schneller zu realisieren als Landanlage

Was macht Sie da so sicher? Am gleichfalls geplanten Gas-Terminal an Land im Brunsbütteler Hafen wird seit zwölf Jahren herum geplant.

Ich bin sehr zuversichtlich. Erstens, weil die weltpolitischen Rahmenbedingungen die Investitionsentscheidungen enorm beschleunigt haben. Und zweitens, weil solch ein schwimmendes, temporäres Terminal viel schneller zu realisieren ist als eine Anlage an Land. Wobei der Bau einer landseitigen Anlage ebenfalls weiter so schnell es geht vorangetrieben wird. Entsprechende Planungsunterlagen dafür wurden Anfang des Jahres vom Unternehmen German LNG eingereicht.

Aber stecken die Tücken nicht in den wichtigen Details? Bislang sind die Zulassungsverfahren für den schwimmenden Gasport sowie für die notwendige drei Kilometer lange Pipeline zum Leitungsnetz der SH Netz AG nicht abgeschlossen. Auch für die gleichfalls geplante 54 Kilometer lange Leitung zum Anschluss an das Gasfernleitungsnetz bei Uetersen gibt es noch keine Genehmigung.

Die beteiligten Unternehmen und unser zuständiges Amt für Planfeststellung Energie arbeiten mit Hochdruck. Voraussichtlich kommende Woche wird die Genehmigung für die drei Kilometer Anschlussleitung erteilt werden. Und für die Leitung bis nach Hetlingen liegen bereits seit Anfang September die Genehmigungen für bauvorbereitende Maßnahmen vor. Auch bei dieser Pipeline liegen wir voll im Zeitplan, so dass der Planfeststellungsbeschluss im ersten Halbjahr 2023 vorliegen kann.

„Alle Einwände werden genau geprüft“

Unheil könnte aber von anderer Seite drohen. Die Deutsche Umwelthilfe und andere Verbände haben bereits Klagen gegen das Gas-Projekt angekündigt. Sie sind gegen den fossilen Energieträger. Wischen Sie die Bedenken der Umweltschützer vom Tisch?

Nein, ganz im Gegenteil. Wir prüfen alle Einwände und Bedenken sehr genau. Gewiss ist das beschleunigte Planungsverfahren, das auf dem LNG-Beschleunigungsgesetz beruht, nicht der Normalfall. Die beteiligten Unternehmen und die planende Behörde stehen unter erheblichem Zeitdruck. Wir haben das klare Ziel vor Augen, die Gasversorgung des Landes in den Wintern 2022 und 2023 abzusichern. Zugleich aber darf es keine Abstriche an einer rechtssicheren Planung geben. Und von der Deutschen Umwelthilfe hörte ich, dass sie nicht gegen Infrastrukturprojekte klagen will, die der kurzfristigen Versorgungssicherheit dienen. Diese Aussage nehme ich sehr ernst.

Dabei soll LNG doch nur eine Brückentechnologie sein. Was kommt in Brunsbüttel nach dem Flüssiggas?

Wir setzen in der Zukunft auf Brunsbüttel als einen wichtigen Umschlagsort für grüne Energie, etwa auf Wasserstoff und andere daraus hergestellte Produkte. So ist der Umschlag von Ammoniak bereits vorgesehen.

Sechs Terminals an vier Standorten geplant

Bundesweit werden bis zu zwölf LNG-Terminals geplant. Sehen Sie die Gefahr, dass Milliarden Euro, auch viel Steuergeld, für eine überdimensionierte Gas-Infrastruktur ausgegeben werden?

Ich höre bislang von sechs LNG-Terminals, die kurzfristig an vier Standorten an Nord- und Ostsee errichtet werden sollen. Einer davon ist die schwimmende Anlage vor Brunsbüttel. Dort sollen im kommenden Winter bereits etwa 3,5 Milliarden Kubikmeter Gas umschlagen werden. In den folgenden Jahren kann die Menge auf sieben bis zehn Milliarden Kubikmeter ansteigen, was ungefähr einem Fünftel der Menge entspricht, die Russland im vorigen Jahr über die Pipeline Nord Stream 1 an Deutschland geliefert hat.

Was hat Schleswig-Holstein eigentlich davon, wenn es mit Brunsbüttel ein Umschlagplatz für Gas für das deutsche Netz wird?

Wir schauen bei diesem bundesweit wichtigen Vorhaben nicht nur auf den Vorteil für unser Bundesland, sondern nehmen Verantwortung für die gesamte Bundesrepublik wahr. Gleichzeitig achten wir sehr darauf, dass die Infrastruktur in Brunsbüttel perspektivisch auch grünen Wasserstoff und dessen Derivate transportieren kann. Davon wird der Industriestandort Brunsbüttel enorm profitieren. Viele der dort ansässigen Unternehmen stehen in den Startlöchern, um ihre Produktionsprozesse klimaneutral umzustellen. Außerdem bieten sich Chancen für Neuansiedlungen von Unternehmen. Das Vorhandensein von grüner Energie wird immer mehr zum Standortfaktor.

Das Interview erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.