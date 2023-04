﻿„Ich würde lieber Bürgergeld beziehen, als mich ans Lieferband zu stellen“

Hannover. Die Arbeitswelt ist im Wandel und mit ihr die Einstellung der Menschen zur Arbeit. Vor allem junge Menschen haben neue und andere Ansprüche und Erwartungen als noch ihre Eltern und Großeltern. Als Vertreterinnen der jungen und der alten Generation sprechen Gründungsberaterin Saskia Gehrke (27) und Personalvermittlerin Edelgard Wollny (84) über fehlende Motivation, deprimierende Zukunftsaussichten und die Ursprünge ihrer persönlichen Werte.

Wegen des Fachkräftemangels können Bewerberinnen und Bewerber heute häufig zwischen mehreren freien Stellen wählen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber müssen mehr bieten als früher, um Fachkräfte zu gewinnen. Frau Wollny, würden Sie in dieser aktuellen Situation versuchen, in einer Verhandlung das Bestmögliche für Sie selbst herauszuholen?

Edelgard Wollny Ich wäre damit vorsichtig. Müssen die Mitarbeiter unbedingt mehr Forderungen an den Arbeitgeber stellen, nur weil es knapp ist? Wir sitzen alle in einem Boot. Und der Arbeitgeber hat das Boot und die Paddel. Natürlich braucht der Arbeitgeber am Ende auch mehr Geld, um sein Boot und die Paddel instandzuhalten. Aber allein kommt er nicht über den See. Dafür braucht er die Arbeitnehmer. Wie wir sehen, ist der Mitarbeiter genauso wichtig. Deshalb denke ich, die Mitarbeiter müssten jetzt nicht mehr Forderungen stellen, sondern gesunde Forderungen.

„Ich bin ein großer Gegner von Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld“: Edelgard Wollny (84). © Quelle: Laura Ebeling

Die Nachfrage bestimmt das Angebot

Wo hört für Sie gesunde Forderung auf und wo fängt ungesunde an?

Wollny Ich glaube, es ist sehr schwer, das so pauschal zu sagen. Was sagen Sie denn dazu, Frau Gehrke?

Saskia Gehrke Die Nachfrage bestimmt das Angebot. Das sagen uns die Neoliberalen immer gerne, solange es nicht die Arbeitgeber betrifft. Im Moment haben wir ein Machtungleichgewicht, und das liegt bei den Arbeitnehmern. Das ist recht neu. Nein, sogar sehr neu. Jetzt sind die Arbeitnehmer an dem Punkt, Forderungen stellen zu können. Und es ist an den Arbeitgebern, das Ungleichgewicht aufzufangen. Es braucht ein gesundes Arbeitsklima, um gesunde Forderungen stellen zu können. Dafür gibt es auch sehr viele Ideen.

Wollny Vielleicht sagen Sie mal eine dieser Ideen.

Gehrke Beispielsweise den Arbeitnehmern mehr Freiheit für Ihre Work-Life-Balance zu geben. Work-Life-Balance kennen wir auch nicht erst seit gestern. Aber jetzt haben wir eine Individualisierung der Arbeit, die es Arbeitgebern schwieriger macht, Arbeitnehmer in dieser Hinsicht zufriedenzustellen. Man muss auf jeden Arbeitnehmer gucken und nicht mehr auf die Arbeitnehmer als Gruppe.

„Ich glaube, dass manche in meiner Generation nicht motiviert sind zu arbeiten, weil es sowieso nichts bringt“: Saskia Gehrke (27). © Quelle: Laura Ebeling

Lieber Bürgergeld statt Arbeit ohne Sinn?

Es gibt immer wieder Kritik an dem Begriff Work-Life-Balance, weil er Arbeit und Leben voneinander trennt, obwohl Arbeit genauso zum Leben gehört wie Freizeit. Wie stehen Sie dazu, Frau Wollny?

Wollny Arbeit gehört zum Leben. Ich denke, dass jeder Mensch gerne arbeitet, weil Arbeit Erfolgserlebnisse, Anerkennung und Teilhabe ermöglicht. Darum bin ich ein großer Gegner von Hartz IV beziehungsweise Bürgergeld. Das ist meiner Meinung nach völlig unsozial. Und ich denke, dass man selbst verantwortlich ist, sich einen Ausgleich zu schaffen.

Frau Gehrke, welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach Arbeit im Leben?

Gehrke Ich teile Ihre Meinung, Frau Wollny, dass jeder Mensch eigentlich gerne arbeitet. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher. Aber Arbeit braucht einen Sinn. Meine Generation wünscht sich sehr, dass ihre Arbeit einen Sinn verfolgt. Und wo ist die Sinnhaftigkeit, wenn man zum Beispiel jeden Tag acht Stunden Schleifpapier am Lieferband sortiert? Warum sollte es falsch sein, lieber Bürgergeld zu beziehen, anstatt sich in dieser Arbeit langsam selbst zu verlieren?

Wollny Ich behaupte, es gibt Menschen, die finden diese Arbeit nicht schrecklich.

Aber Sie merken als Personalvermittlerin, dass es weniger Menschen gibt, die bestimmte Arbeiten machen wollen. Sie haben unserer Zeitung einmal gesagt: „Wir suchen händeringend Arbeitswillige […], aber vielen fehlt einfach die Motivation.“

Wollny Ja, bei vielen Menschen ist das Selbstwertgefühl verloren gegangen. Wenn sie denken würden, dass sie wichtig sind, dann würden sie auch solche Jobs machen. Man sollte Menschen nicht sagen, dass sie zu schade für irgendeinen „miesen“ Job sind. Am Ende haben sie keinen Job, weil sie dafür angeblich zu schade sind.

Sie verknüpfen also fehlende Motivation mit mangelndem Selbstwertgefühl?

Wollny Natürlich! Wenn ich mich nicht als wichtig empfinde, denke ich auch nicht, dass ich dazu beitragen muss, diese Gesellschaft zu erhalten. Dann erhält die Gesellschaft mich.

„Mach was Ordentliches!“

Frau Gehrke, was denken Sie, warum manchen Menschen die Motivation fehlt?

Gehrke Es ist nicht die Schuld eines Einzelnen, es ist die Schuld einer ganzen Gesellschaft. Mir wurde immer eingetrichtert: ‚Mach etwas Ordentliches! Geh aufs Gymnasium, geh zur Uni. Dann musst du keinen „miesen“ Job machen.‘ Und jetzt würde ich lieber Bürgergeld beziehen, als mich für einen Zehner ans Lieferband zu stellen. Das ist der gleiche Ton, den Sie gerade bemängelt haben. Die Gesellschaft befeuert, dass ihre Kinder es besser haben sollen als sie selbst. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, an dem das nicht mehr der Fall ist. Ich glaube, dass manche in meiner Generation nicht motiviert sind zu arbeiten, weil es sowieso nichts bringt.

Wollny Ich weiß gar nicht, ob wir in diesem Punkt je auf einen Nenner kommen können, weil ich mit einem anderen Wertegefühl groß geworden bin.

Mit welchem Wertegefühl sind Sie denn aufgewachsen?

Wollny Ich wurde vor dem Zweiten Weltkrieg geboren und habe diesen miterlebt. Nach dem Krieg waren alle Menschen bestrebt, schnell wieder aus den Trümmern rauszukommen. Damals waren es noch die Männer, die für die Familie gearbeitet haben. Als mein Vater aus Russland kam, konnte er seine Arbeit nicht gleich wieder aufnehmen. Das war für ihn eine Katastrophe. Meine Eltern haben ihr Haus schnell wieder aufgebaut – auch mit meiner Hilfe. Ich habe Steine geklopft. Jeder musste etwas tun. Es gab einen starken Zusammenhalt in der Nachbarschaft. Unser Badezimmer hat ein Major gefliest, der aus dem Krieg zurückgekommen ist. Die Leute haben einfach geguckt: Was kann ich tun, damit ich wieder meine Familie ernähren kann, damit ich ein anerkanntes Mitglied der Gesellschaft sein kann? Nichts zu tun, das war schon peinlich.

Gehrke Ich verstehe gerade sehr viel besser, woher diese Werte kommen. Es ist aber etwas, das ich nur begrenzt nachvollziehen kann. Ich bin im Überfluss groß geworden. Ende der 90er-Jahre, Anfang der 2000er, das war wirtschaftlich eine gute Zeit.

Wollny Es ist immer noch eine gute Zeit.

Gehrke Ja, aber das wird wahrscheinlich nicht so bleiben. Ich persönlich glaube zum Beispiel, dass es so etwas wie Rente für mich nicht mehr geben wird. Ich bin mir sicher, dass viele in meinem Alter diese Meinung teilen. Und falls wir eine Rente bekommen sollten, ist bis dahin das Renteneintrittsalter sowieso bis zum Gehtnichtmehr angehoben.

Frau Wollny, mit ihren 84 Jahren leiten Sie immer noch ein Unternehmen. Wie lange kann ein Mensch arbeiten?

Wollny Für jemanden, der immer körperlich gearbeitet hat, ist es schwierig, so lange zu arbeiten wie ich. Man sollte sich von diesen vielen Regeln befreien. Die Menschen müssten selbst entscheiden können, bis in welches Alter sie arbeiten. Aber ich bin absolut dagegen, dass manche Leute versuchen, schon mit 50 in Rente zu gehen.

Wie stark beeinflusst die Vorstellung einer schlechten Zukunft die Arbeitsmoral der jungen Menschen, Frau Gehrke?

Gehrke Ich bediene mich mal der Schiffmetapher von Frau Wollny. Das Schiff ist die deutsche Arbeitswelt. Und da sind einige Löcher drin. Wir alle gucken nur noch, wo wir uns bis zum Untergang festhalten können. Am Ende ist das aber egal. Alles droht zu zerbrechen, und man beschäftigt sich eigentlich nur noch, bis es so weit ist. Ich könnte von Glück reden, wenn ich überhaupt 84 werde. Ich könnte von Glück reden, wenn ich die kommenden Umweltkatastrophen, Pandemien oder sonstiges überlebe. Diese Ungewissheit sorgt dafür, dass junge Leute sagen: Ich möchte, wenn ich jetzt schon so wenig Zeit auf der Erde habe, irgendetwas tun, das mir Spaß macht. Und bei einigen Leuten ist das die Arbeit, aber bei anderen nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.