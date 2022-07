Warum Atomstrom in der Energiekrise keine Entlastung bringt

Angesichts großer Ungewissheit über die künftige Energieversorgung in Deutschland wurde zuletzt gehäuft eine Laufzeitverlängerung für Atommeiler gefordert. Doch diese Maßnahme könnte in der derzeitigen Situation gar keine Entlastung bringen, erklären Experten. Warum ist das so und was würde stattdessen helfen?