Der Bundesbank-Präsident auf der Baustelle

Wenn Joachim Nagel aus dem Fenster des Konferenzraums über die Stadt blickt, sieht er Richtung Horizont einen leeren grauen Kasten stehen. „Man kann hindurchsehen“, sagt der Bundesbank-Präsident. Das alte Hauptquartier ist schon entkernt, der Siebzigerjahrebau wird grundsaniert – jahrelang. Nagel und die Seinen residieren so lange in einem Bürohochhaus am Rand des Frankfurter Bahnhofsviertels.

Fragen, ob man den alten Brutalismusbau nicht gleich hätte abreißen sollen, moderiert Nagel elegant ab: Das sei vor ihm entschieden, aber schon richtig so. Es könnte sein, dass ihm das Provisorium ganz gelegen kommt. Es hat die Behörde buchstäblich in Bewegung gebracht, und auch der neue Mann an der Spitze bringt seit Anfang 2022 einen neuen Stil.

Joachim Nagel stand nicht ganz vorn auf den Namenslisten, als Ende 2021 über die Nachfolge Jens Weidmanns spekuliert wurde. Viele waren im Gespräch, manche wären es gern gewesen, und Joachim Nagel tauchte hier und da auch auf – aber beileibe nicht allein oder als Favorit. Doch schwierige Anforderungen dezimierten das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten.

Zu den Eckdaten gehörte, dass auf den CDU-Mann Weidmann jemand mit SPD-Nähe folgen würde. Doch damit ist es nicht getan: Als Präsident der Deutschen Bundesbank muss man einen großen Apparat führen, öffentlich und international auftreten, fachlich auf der Höhe sein und – wichtig – für die stabilitätspolitische Tradition des Hauses stehen.

So lichtete sich das Feld, bis Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) zufrieden den damals 55-jährigen Joachim Nagel (SPD-Mitglied) präsentierten. Von einer „erfahrenen Persönlichkeit, die die Kontinuität der Bundesbank sichert“, sprach Lindner, der wohl nicht jede Wahl aus dem SPD-Umfeld mitgemacht hätte

Der Volkswirt hatte in der Wissenschaft begonnen, ging zur Bundesbank, blieb dort lange und wechselte schließlich in den Vorstand der staatlichen KfW-Bank. Es folgten noch zwei Jahre bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, dann der Ruf zurück zur Bundesbank. Er ist also vernetzt im Haus, und dort wird durchaus wohlwollend vermerkt, dass es quasi ein Hausgewächs an die Spitze geschafft hat.

Star Trek und ein Armband

Nagels Thema waren allerdings seltener die „Klassiker“ Geldpolitik oder Bankenaufsicht, sondern meist die Kapitalmärkte – zum Beispiel als „Leiter des Finanzkrisenstabs“ nach der Lehman-Pleite 2008. Die etwas buntere Welt der Finanzmärkte mag abgefärbt haben. Nagel redet jedenfalls entspannter als viele Zentralbanker, bei Bedarf gern auch über Star Trek: „Sehr schnell“ wird dann zu „Warp3″.

Und das Armband am rechten Handgelenk könnte im Haus Mode machen – in der braven Bundesbank braucht es schon höchste Weihen, um so ein Accessoire hoffähig zu machen. Man darf annehmen, dass der Präsident die kleinen Zeichen des Wandels bewusst setzt.

Die Bundesbank spielt nur noch die zweite Geige

Der Vater zweier Kinder sei nahbar und unkompliziert, heißt es im Haus. Von einem insgesamt positiven Empfang wird berichtet, zwischen den Zeilen aber auch von Skepsis. Es gibt wohl den einen oder anderen internen Umbau, mit dem nicht alle glücklich sind.

Das ist in einer so stolzen Organisation wie der Deutschen Bundesbank immer schwierig, und zumindest die Altgedienten haben sich ohnehin noch nicht daran gewöhnt, dass geldpolitisch seit 25 Jahren die Europäische Zentralbank die erste Geige spielt.

So wird Nagel auch nicht müde, das Mantra der Bundesbank seit 1957 zu betonen: Unbedingter Anhänger der Geldwertstabilität ist er, ein „Falke“, wie diese Leute in der Geldpolitik genannt werden. Die alphabetische Sitzordnung will es, dass sein Nachbar im EZB-Rat der Italiener Fabio Panetta ist – eine klassische „Taube“. Nagels Vorgänger Weidmann fühlte sich in diesem Kreis zunehmend einsam und soll sich auch deshalb vorzeitig verabschiedet haben. Man komme schon zurecht, sagt Nagel.