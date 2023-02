Bundesfinanzhof urteilt: Krypto-Gewinne müssen versteuert werden

Tattoo Convention in Neumünster: Das wird in der Stadthalle geboten

Ein großes Programm rund um Tattoos, Piercings und Co gibt es am Wochenende des 4. und 5. März in der Stadthalle Neumünster zu sehen. Über 60 Artisten wollen auf der Tattoo Convention ihre Fähigkeiten zeigen. So sieht das Programm aus.