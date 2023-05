Bundesnetzagentur: Datenverbrauch steigt weiter steil an

Zu teuer, zu kalt, zu selten kompatibel

Fünf Mythen um die Wärmepumpe – und was wirklich an ihnen dran ist

Die von der Bundesregierung angepriesene Wärmepumpe soll Öl- und Gasheizungen ersetzen. Zur neuen Technik kursieren Mythen: Sie seien zu kalt, zu teuer, nicht immer kompatibel und vor allem gar nicht so klimafreundlich. Was ist wirklich dran an der Kritik? Ein Faktencheck.