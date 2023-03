Am kommenden Montag könnte der Verkehr in Deutschland weitgehend lahmgelegt werden. Die Gewerkschaften EVG und Verdi rufen für den 27. März zu bundesweiten Streiks auf. Betroffen sind besonders Flughäfen und der ÖPNV, aber auch für Autofahrer und im Schiffsverkehr soll es Einschränkungen geben.

Super-Streiktag: Verdi und EVG wollen öffentlichen Verkehr in Deutschland am Montag lahmlegen

Berlin. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Gewerkschaft Verdi haben zu groß angelegten Streiks im Verkehrs- und Infrastrukturbereich am 27. März aufgerufen. Das teilten die Arbeitnehmerorganisationen am Donnerstag in Berlin mit.

Am kommenden Montag sollen demnach die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes an Flughäfen, in kommunalen Betrieben des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), kommunalen Häfen sowie der Autobahngesellschaft und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung streiken. Hinzu kommen Arbeitsniederlegungen der EVG-Beschäftigten bei Eisenbahn- und Verkehrsunternehmen.

Verkehr könnte bundesweit für 24 Stunden weitgehend lahmliegen

Der Streik soll in der Nacht vom Sonntag zu Montag um 0 Uhr beginnen und am Montag um 24 Uhr enden. An Flughäfen sollen Beschäftigte von Bund und Kommunen sowie der Bodenverkehrsdienste und der Luftsicherheit die Arbeit niederlegen. Laut Verdi soll der ÖPNV in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen bestreikt werden. „Es wird im gesamten Bundesgebiet zu starken Verzögerungen bis hin zum Erliegen der Verkehrsdienste in allen genannten Bereichen kommen“, kündigt die Gewerkschaft an.

An den bundesweiten Streiks der EVG sollen neben der Deutschen Bahn und ihren Busgesellschaften auch die Beschäftigten der Unternehmen Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, Erixx, Vlexx, Eurobahn sowie die Länderbahn an den Streiks teilnehmen. Die Auswirkungen des Warnstreiks sollen „den ganzen Tag über andauern“, teilt die EVG mit.

„Die Beschäftigten in der Mobilität sind systemrelevant“

„Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben“, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Donnerstag in Berlin. So seien im Verdi-Organsiationsbereich die Beschäftigten an allen deutschen Verkehrsflughäfen außer Berlin zum Ausstand aufgerufen. In Folge des Arbeitskampfes werde der Luftverkehr im gesamten Zeitraum eingeschränkt sein.

Zu Einschränkungen werde es auch im Bereich des Schiffsverkehrs kommen, so Werneke. Da die Beschäftigten der Autobahngesellschaften des Bundes ebenfalls zum Ausstand aufgerufen seien, werde es im Bereich von Tunnelverbindungen zu Einschränkungen kommen.

Sowohl Verdi als auch EVG wiesen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag auf die Systemrelevanz der beschäftigten im Verkehrssektor hin. „Die Beschäftigten in der Mobilität sind systemrelevant“, sagte EVG-Chef Martin Burkert. Dabei erinnerte er an die „beklatschten Nudelzüge“, die zu Beginn der Corona-Pandemie aus Italien kamen, um die Versorgung in deutschen Supermärkten sicherzustellen.

Hamburger Hafen wegen Streik für große Schiffe gesperrt Wegen des angekündigten Verdi-Warnstreiks hat die Hafenverwaltung entschieden, dass lotsenpflichtige Schiffe vorerst weder ein- noch auslaufen dürfen. © Quelle: dpa

Auch Werneke sagte, dass die beiden Gewerkschaften Beschäftigungsgruppen vertreten würden, „die das Land am Laufen halten.“ Besonders die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Verkehr seien einem „eklatanten Personalmangel“ sowie dem „Aggressionspotential“ der Gesellschaft ausgesetzt.

„Wir wollen eine weitere Eskalation möglichst nicht in Deutschland“, sagte Burkert am Donnerstag. Doch man habe auch kein Verständnis dafür, dass etwa die Deutsche Bahn die Gewerkschaften im Tarifkonflikt mit Gegenforderungen konfrontiere. So wolle der Staatkonzern bei Urlaubsansprüchen sparen und einzelne Sektoren aus den Verhandlungen ausklammern. Angesichts der Leistungen der Beschäftigten während der Corona-Pandemie, der Beförderung von einer Million Flüchtlingen aus der Ukraine sowie der Überlastung zu Zeiten des 9-Euro-Tickets erwarte man nun jedoch ein „verhandlungsfähiges Angebot“ der Arbeitgeber, so Burkert.

Was fordern Verdi und EVG?

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Auszubildende, Studierende und Praktikanten sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten. Die Angebote der Arbeitgeber wurden von den Streikenden bislang als unzureichend zurückgewiesen.

Die EVG fordert mindestens 12 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Ein Angebot der DB wies die Gewerkschaft zurück. „Fünf Prozent mehr auf 27 Monate sind eine Unverschämtheit. Mehr bleibt nicht übrig, wenn man sich das „Scheinangebot“ genau anschaut“, sagte der Verhandlungsführer der EVG, Kristian Loroch, am Donnerstag.

Hat es bereits einen „Super-Streik“ im deutschen Verkehr gegeben?

Der Nah- und Fernverkehr sowie Flughäfen in ganz Deutschland wurden schon vor mehr als 30 Jahren im Zuge eines mehrwöchigen Streiks gleichzeitig bestreikt. Bei diesem harten Arbeitskampf im öffentlichen Dienst im Frühjahr 1992 legten mehrere hunderttausend Beschäftigte zeitweise die Arbeit nieder. Dabei handelte es sich aber um einen regulären Arbeitskampf, nicht um Warnstreiks.

