Brennholz, Heizlüfter und Kohle sind gefragt wie nie. Um sich auf mögliche Engpässe im Winter vorzubereiten, legen die Brandenburger Vorräte an. Kohlehändler berichten von verzweifelten Anrufern. Die Leag in Spremberg kommt mit dem Nachschub an Briketts kaum hinterher.

Potsdam. Kohlebriketts sind in Brandenburg derzeit so gefragt wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das berichtet der Tagebaubetreiber Leag: „Eine derart starke, auch über die Sommermonate anhaltende Nachfrage nach Braunkohlebriketts, wie wir sie aktuell vor dem Hintergrund gestiegener Rohstoff- und Strompreise und einer möglicherweise drohenden Lücke in der Gasversorgung erleben, ist außergewöhnlich“, sagte Pressesprecher Thoralf Schirmer auf Anfrage der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ (MAZ).

Der Leag-Veredelungsbetrieb hat den Produktionsumfang seit Januar um 40 Prozent erhöht, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Der Betrieb stellt derzeit 3000 Tonnen Kohlebriketts am Tag her, die nach zweiwöchiger Abkühlzeit im Lager direkt an die Abnehmer gehen, berichtet Schirmer. Bei der zeitnahen Auslieferung der Briketts komme es momentan manchmal zu Verzögerungen, weil die personellen Kapazitäten bei einzelnen Transport- und Logistik-Unternehmen knapp seien.

Menschen weinen am Telefon

Schon seit Juni nimmt der familiengeführte Brennstoffhandel Gugat in Potsdam-Mittelmark ein deutlich verändertes Nachfrageverhalten nach Kohlebriketts wahr. „Bei jedem zweiten Anruf geht es um Kohle“, bestätigt eine Mitarbeiterin der MAZ. „Gerade alte Menschen sind verzweifelt und weinen am Telefon“. Sie fürchten, im Winter im Kalten sitzen zu müssen. Der fehlende Nachschub aus der Lausitz zwang Händler in den vergangenen Wochen immer wieder, die Kunden zu vertrösten.

Der Brennstoffhandel Gugat berichtet, dass er zuletzt am 27. Juni 25 Tonnen Kohle geliefert bekommen habe. Keine fünf Tage später seien die Kohlebriketts ausverkauft gewesen. Das sei eine ungewöhnlich hohe Nachfrage. Nun hofft der Betrieb auf Schüttkohle. Der Liefertermin für die lose Ware sei für September angesetzt, heißt es von Seiten des Händlers.

Brikettnachschub aus der Lausitz ist in Sicht

Nach einer zweiwöchigen Stillstandsphase, die zur Instandhaltung und Wartung der Produktionsanlagen notwendig gewesen sei, hat der Leag-Veredlungsbetrieb die Produktion von Braunkohlestaub und Briketts wieder aufgenommen. Derzeit würden vorrangig bestehende Lieferverträge mit Bestandskunden abgearbeitet, heißt es. Das ist für das Unternehmen durchaus herausfordernd, denn die Bestellmengen haben sich im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht.

Eine ungewöhnlich hohe Nachfrage verzeichnen auch Heizölhändler in Brandenburg. Aufgrund der hohen Preise kaufen Privatkunden allerdings häufiger eher kleinere Mengen, anstatt den Jahresbedarf mit einer Bestellung abzudecken, berichtet ein Händler am Telefon. Obwohl der Rohölpreis insgesamt sinkt, muss man derzeit für Heizöl tiefer in die Tasche greifen.

Heizöl teuer und stark nachgefragt

In den ersten Monaten nach Kriegsbeginn in der Ukraine hatten sich die hohen Heizölpreise nicht drastisch bei der Nachfrage niedergeschlagen. Die vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gemeldeten Zahlen zur Inlandsablieferung liegen für die Monate März bis Mai 2022 im Vergleich zu den Vorjahren zwar eher niedrig, 2021 waren sie allerdings noch niedriger. Werte für Juni und Juli liegen noch nicht vor.

Von Lena Köpsell und Franziska von Werder

Dieser Artikel ist zuerst in der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.