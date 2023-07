Kampf um die Call-of-Duty-Firma: Mehr als nur Spielerei

Frankfurt am Main. In den USA tobt ein erbitterter Kampf um die Spielefirma Activision Blizzard. Microsoft will das Unternehmen für 69 Milliarden Dollar kaufen. Wie‘s ausgeht, ist offen. Klar ist aber, dass die Verbraucher auch hierzulande die Folgen spüren werden.

69 Milliarden: Die Summe, die für den Spieleentwickler aufgerufen wird, entspricht fast dem Wert des BMW-Konzerns. Die hohe Summe macht vor allem eins deutlich: Dass die Manager von Microsoft dem Gaming einen enorm hohen Stellenwert einräumen. Da geht es buchstäblich um mehr als Spielerei: Experten sehen in digitalen Spielen das Leitmedium der Zukunft, das das Fernsehen bald ablösen könnte. Mehr noch: Unter dem Stichwort Gamification wird ein Trend zusammengefasst, bei dem es darauf hinausläuft, dass viele Elemente aus der Spielewelt in die Lebens- und Arbeitswelt einsickern werden.

Macht der Techgiganten

Die Akquisition von Activision Blizzard wäre für Microsoft ein großer strategischer Schritt. Der Konzern hätte damit ein Werkzeug in der Hand, das künftig in der Kommunikationstechnologie eine enorm wichtige Rolle spielen wird.

Lina Khan, die Chefin der US-Wettbewerbsbehörde FTC, hat das erkannt. Deshalb versucht sie, den Deal zu stoppen. Sie versucht besser zu machen, was ihre Vorgänger in den USA und in Europa vergeigt haben. Die ließen Big-Techgiganten wie Amazon, Meta, Google oder Apple gewähren, als sie aggressiv expandierten. Heute sind diese Unternehmen quasi unangreifbar und mächtiger als Regierungen. In der Welt der Technologie kommt es darauf an, frühzeitig zu intervenieren. Lina Khan ist auf dem richtigen Weg. Vieles spricht aber dafür, dass US-Gerichte ihr nicht folgen werden. Die Spätfolge könnte sein, dass auch hierzulande Verbraucher und Unternehmen noch stärker von Microsoft abhängig werden, als sie es ohnehin schon sind.