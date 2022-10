Joint direkt nach Hause? Kanadier können Cannabis per Lieferdienst bestellen

Bereits seit 2018 ist der Konsum von Cannabisprodukten in Kanada legal. Nun folgt der nächste Schritt: In der Stadt Toronto können sich Konsumentinnen und Konsumenten Gras direkt nach Hause liefern lassen. Wie genau funktioniert das?

Während in Deutschland die Ampelkoalition die Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen will, darf das Rauschmittel in Kanada bereits seit 2018 konsumiert werden. Nun gehen die Kanadier sogar noch einen Schritt weiter, berichtet der kanadische Fernsehsender „CBC“: Seit Anfang der Woche (17. Oktober) können sich die Bewohnerinnen und Bewohner der Metropole Toronto Marihuana und Co. per Lieferdienst direkt nach Hause bestellen.

Zwei Unternehmen würden dabei kooperieren: Der Lieferdienst Uber Eats und das Cannabis-Lieferportal Leafly, wo die Rauschmittelbestellungen bearbeitet werden. Laut „CBC“ sei es bislang weltweit einzigartig, dass Cannabis über eine externe Lieferplattform direkt nach Hause bestellt werden könne.

Lauterbach legt erste Eckpunkte zur Legalisierung von Cannabis vor In Deutschland soll künftig Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffrei sein. © Quelle: dpa

Die Bestellung sei dabei denkbar einfach: Konsumentinnen und Konsumenten, die mindestens 19 Jahre alt sind, können über Uber Eats ihre Bestellung bei lizenzierten Cannabis-Shops aufgeben.

Uber Eats sehe das neue Lieferangebot nach Hause als wichtige Maßnahme, um das Fahren unter Drogeneinfluss zu bekämpfen. Zudem wolle man damit den illegalen Cannabismarkt eindämmen, auf dem immerhin noch 40 Prozent des Konsums gedeckt würden, erklärte ein Manager von Uber Eats gegenüber dem Sender „CBC“.

Geplante Legalisierung in Deutschland

In Deutschland soll künftig der Kauf und Besitz von 20 Gramm Cannabis ab dem Alter von 18 Jahren grundsätzlich straffrei sein. Das geht aus den Eckpunkten von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die geplante Cannabislegalisierung hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Mittwoch) vorliegen. Sie werden derzeit zwischen den beteiligten Ministerien abgestimmt.

