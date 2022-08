Caritas-Präsidentin fordert Verzicht auf Strom- und Gassperren

Russischer Energiekonzern Rosneft warnt vor steigenden Spritpreisen in Deutschland

Wenn das Ölembargo der EU gegen Russland in Kraft tritt, werden die Treibstoffpreise in Deutschland stark ansteigen, prophezeit der russische Energiekonzern Rosneft. Denn in einem solchen Fall wäre die Raffinerie Schwedt nur noch zur Hälfte ausgelastet. Das aus den USA beschaffte Öl sei zudem deutlich teurer.