Carlsberg zeigt sich „schockiert“ über russische Beschlagnahmung

Nachdem Wladimir Putin vergangenen Monat die Carlsberg-Tochter Baltika unter staatliche Aufsicht hatte stellen lassen, hat sich nun der Mutterkonzern Carlsberg geäußert. Man sei „schockiert“ angesichts der russischen Beschlagnahmung, wie die Tagesschau am Mittwoch berichtete. Die Entscheidung der russischen Regierung stehe für „eine beispiellose Entwicklung“.

Carlsberg hatte zuvor bekannt gemacht, sich infolge des russischen Angriffskriegs aus dem russischen Markt zurückziehen zu wollen. Genauso wie zuvor bei dem Gasversorger Uniper oder dem Lebensmittelhersteller Danone hat Russland daraufhin erlassen, dass die russischen Einheiten unter Kreml-Aufsicht gestellt werden sollen. Im aktuellen Fall von Carlsberg behält der Konzern damit das Eigentum an der Tochter, hat aber keine Kontrolle mehr über ihre Geschäfte.

Retourkutsche an „unfreundliche“ Länder

Grundlage bietet ein Gesetz von April, nachdem Tochtergesellschaften sogenannter „unfreundlicher“ Länder vorübergehend den Zugriff auf ihr Eigentum zu entzogen werden kann. Als „unfreundlich“ qualifizieren sich alle Staaten, die die Sanktionen gegen Russland im Zuge des Kriegs in der Ukraine unterstützen. Auch im Fall von Baltika geht aus dem Erlass Putins, der in einem offiziellen Justizportal veröffentlicht wurde, hervor, dass der russische Staat „vorübergehend“ die Anteile der Brauerei verwalte.

„Technisch gesehen handelt es sich nicht um eine Verstaatlichung“, sagte Carlsberg-Chef Hart am Mittwoch bei bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen. Wie sich die Angelegenheit weiter entwickeln werde, sei für das Unternehmen „zum jetzigen Zeitpunkt unklar“. „Diese jüngste Entwicklung wird es noch schmerzhafter machen, Russland zu verlassen.“

Die Konzernspitze habe gewusst, dass es ein großes Interesse an dem Geschäft von Menschen innerhalb Russlands gebe, seit sie im März 2022 angekündigt hätten, Produktion und Verkauf in Russland einzustellen. Der Konzern hatte angekündigt, Baltika an einen unbekannten Käufer verkaufen zu wollen. Dies sei nun allerdings unsicher, wie die Neue Zürcher Zeitung berichtet.

Aktuell besteht kein Kontakt zu Mitarbeitern in Russland

Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht laut Hart zur Zeit nicht, man versuche aber über die russischen Behörden Klarheit über die Situation zu bekommen. 2022 hatte der Konzern eine Abschreibung in Höhe von 9,9 Milliarden Kronen, also umgerechnet 1,5 Milliarden Dollar auf die Baltika-Geschäfte vorgenommen. Die Tochtergesellschaft hat in Russland einen Marktanteil von rund 30 Prozent und sollte ursprünglich nach dem Verkauf durch Carlsberg als eigenständiges Unternehmen weiterarbeiten, um die 8400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Russland zu unterstützen.

RND/hw