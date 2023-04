Start-up-Unternehmerin Charlie Javice muss wegen Betrugs in Millionenhöhe vor Gericht, FTX‑Gründer Sam Bankman-Fried ist gleich wegen einer ganzen Reihe von Vergehen angeklagt. Was die beiden gemeinsam haben? Sie standen auf der Forbes-Liste „30 unter 30“. Und sie sind nicht die ersten Aufgelisteten, die auf Abwege gekommen sind.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried am Gericht in New York.

Die Forbes-Liste „30 unter 30“ gilt als Auszeichnung für aufstrebende Talente, die groß rauskommen wollen in der Wirtschaftswelt. Wer dort aufgelistet ist, hat bereits eine Menge geschafft, Karriere gemacht, vielleicht sogar Millionen gescheffelt. Und vielleicht auch betrogen, könnte man zuletzt den Eindruck gewinnen.

Gerade steht Charlie Javice (31), Ex‑CEO des Start‑ups Frank und 2019 auf der Liste der „30 unter 30″, in den USA vor Gericht. Nach dem Aufstieg kam der Fall. Ihr Start‑up beschrieb sie laut „Guardian“ 2019 als „Amazon für höhere Bildung“. Was dahintersteckte: Sie half Studierenden bei der Bewältigung des Finanzhilfe­verfahrens. Und das auf den ersten Blick sehr erfolgreich: 2021 übernahm die US‑amerikanische Bank JP Morgan das Unternehmen für 175 Millionen US‑Dollar, Javice wurde zur geschäftsführenden Gesell­schafterin der Bank ernannt. Die Unternehmerin teilte die Neuigkeiten auf Linkedin, wo sie stolz verkündete, dass ihr Start‑up in nur vier Jahren auf „mehr als 5 Millionen Studenten an über 6000 Hochschulen“ ange­wachsen sei. Nur dass das gar nicht stimmte, wie sich später herausstellte.

Javice wegen Betrugs in Höhe von 175 Millionen Dollar angeklagt

Wie am vergangenen Dienstag auf der Website des Justizministeriums der Vereinigten Staaten mitgeteilt wurde, wurde Javice nun wegen Betrugs in Höhe von 175 Millionen Dollar angeklagt. Das ist die Summe, für die JP Morgan das Start‑up übernommen hatte. Der Vorwurf lautet, sie habe gegenüber der Bank falsche Angaben gemacht und falsche Daten übermittelt. Statt der „mehr als 5 Millionen Studenten an über 6000 Hochschulen“, die Javice nannte, hatte sie der Justizbehörde zufolge in Wirklichkeit weniger als 30.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Sie ist nicht die erste von der „30 unter 30″-Forbes-Liste, die es mit der Justiz zu tun bekommt. Ein weiterer prominenter Fall ist der Gründer der insolventen Kryptowährungsbörse FTX, Sam Bankman-Fried, der 2021 auf der Forbes-Liste stand. Er wurde am 12. Dezember 2022 auf Betreiben der US‑Justizbehörden auf den Bahamas verhaftet, wo FTX seinen Hauptsitz hatte. Nach dem Zusammenbruch von FTX sieht er sich mit einer ganzen Reihe von Anklagen konfrontiert, die von der Bestechung einer ausländischen Regierung über Geldwäsche bis hin zu unrechtmäßigen politischen Spenden reichen. US‑Ankläger verstärkten den Druck auf Bankman-Fried Ende März noch mal, indem sie ihre Anschuldigungen gegen den einstigen Starunternehmer um einen 13. Vorwurf ergänzten, wie aus veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorgeht.

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried verlässt Ende März das Gericht in New York City. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Die Staatsanwälte werfen Bankman-Fried nun auch noch vor, 2021 versucht zu haben, chinesische Beamte mit 40 Millionen Dollar in Form von Digitalgeld zu bestechen, damit eingefrorene Konten freigegeben werden. Von Bankman-Frieds Anwälten gab es zunächst keine Äußerung zu den neuen Vorwürfen. Bei den vorherigen zwölf plädierte der Unternehmer bei acht auf „nicht schuldig“ und gab zu den restlichen vier noch keine Stellung­nahme ab. Vor dem Kollaps war FTX einer der größten Handelsplätze für sogenannte Krypto­währungen wie das Digitalgeld Bitcoin.

Caroline Ellison bekannte sich in sieben Anklagepunkten schuldig

Und dann war da, so berichtet es unter anderem der „Guardian“, noch Caroline Ellison, ehemals Co‑CEO von Alameda Research und 2022 auf der „30 unter 30″-Forbes-Liste. Im Dezember vergangenen Jahres bekannte sich Ellison demnach in sieben Anklagepunkten schuldig, die eine Höchststrafe von 110 Jahren Gefängnis nach sich ziehen könnten. Weil sie mit den Behörden kooperiere, sei eine weitaus mildere Strafe denkbar.

Martin Shkreli hingegen, in den sozialen Medien auch als „Pharma Bro“ bekannt, stand 2012 in der Kategorie Finanzen auf der Forbes-Liste – und ist schon wieder raus aus dem Gefängnis, wie Medien berichten. Er wurde 2018 wegen Wertpapierbetrugs zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, wurde aber bereits früher, im vergangenen Jahr, wieder aus der Haft entlassen und feierte sein Comeback, mit einem Investment-Newsletter.

