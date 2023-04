Chef von größter US-Bank: Krise längst nicht überwunden

New York. Der Chef des größten US-Geldhauses JPMorgan Chase, Jamie Dimon, hat vor weiterem Stress im Bankensektor gewarnt. „Die derzeitige Krise ist noch nicht vorbei, und selbst wenn sie hinter uns liegt, wird sie noch jahrelang Auswirkungen haben“, schrieb der Bankchef in seinem am Dienstag veröffentlichten jährlichen Brief an die Aktionäre.

Dimon weiter: „Wichtig ist jedoch, dass die jüngsten Ereignisse nicht mit der Finanzkrise von 2008 zu vergleichen sind (von der die Regionalbanken kaum betroffen waren)“. Er äußerte sich weniger als einen Monat, nachdem die Federal Deposit Insurance Corporation am 10. März nach einem Run auf die Einlagen die Kontrolle über die Silicon Valley Bank übernommen hatte.

Ohne dem Bankmanagement Absolution zu erteilen, sagte Dimon, dass die rasche Erhöhung der Zinsen durch die Federal Reserve „das Potenzial für eine rapide Verschlechterung des Marktwerts von bis zur Fälligkeit gehaltenen Portfolios und, in diesem Fall, die mangelnde Stabilität einiger nicht versicherter Einlagen in den Vordergrund gerückt“ habe.

Appell an die US-Politik

Dimon appellierte an die US-Politik, nicht mit Regelverschärfungen für Banken zu „überreagieren“. Der einflussreiche Manager räumte aber ein, dass das derzeitige Regelwerk nicht imstande gewesen sei, das Scheitern der jüngst kollabierten US-Geldhäuser Silicon Valley Bank und Signature Bank zu verhindern.

Die große Frage ist, ob die ersten Bankenpleiten zu einer systemischen Bankenkrise weltweit führen könnten, die – ähnlich wie die globale Finanzkrise 2008/09 – in einer tiefen Rezession und einem Anstieg der Arbeitslosigkeit enden wird.

RND/dpa