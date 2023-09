„Chemiegipfel“: Ampelregierung will Deutschland als Chemie-Standort stärken

Kurz nach dem Programmstart

Solarstrom für Elektroautos: Förderprogramm nach großem Ansturm gestoppt

Seit Dienstag konnten Hauseigentümer Fördergelder für das Laden von Elektroautos mit Solarstrom beantragen. Das Interesse an dem Programm der staatlichen Förderbank KfW war so groß, dass es bereits in der Nacht zum Mittwoch gestoppt wurde. In der Zwischenzeit wurden rund 33 000 Anträge bewilligt.