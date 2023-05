Chinas Einstieg beim Hamburger Hafen: Viele offene Fragen

Berlin. Es gibt bei politischen Entscheidungen zwei Ebenen: eine faktische und eine symbolische. Symbolisch war der Teilverkauf der Betreibergesellschaft des Containerterminals Tollerort im Hamburger Hafen an den chinesischen Schifffahrtsgiganten Cosco von Anfang an falsch. Ausgerechnet in einer Zeit, in der Deutschland den Verkauf wichtiger Teile seiner Gas-Infrastruktur an Russland so bitterlich bereut, in der die Taiwan-Politik Pekings immer aggressiver und die Forderung nach mehr Unabhängigkeit von China immer lauter wird, ist der wohlwollende Blick des Kanzleramtes auf das chinesische Investment nur schwer nachzuvollziehen.

Auf der faktischen Ebene fällt das Urteil nicht ganz so eindeutig aus. Denn natürlich lassen sich Gasspeicher und Containerterminals nur begrenzt vergleichen. Russland hat die deutschen Gasspeicher erst leerlaufen lassen und dann einen Lieferstopp als politische Waffe eingesetzt. Es ist schwer vorstellbar, wie vergleichbarer Druck mit einem einzigen Containerterminal aufgebaut werden soll, zumal China für einen Handelskrieg mit Deutschland weit effektivere Waffen als Kräne und Kaimauern hätte. Es würde schon reichen, wenn die chinesischen Schiffe künftig einen Bogen um die deutsche Küste machten, was durch den Teilverkauf eher unwahrscheinlicher wird. Insofern ließ sich die Entscheidung bislang inhaltlich halbwegs begründen.

Die jetzt bekannt gewordenen Details allerdings sind für alle Beteiligten höchst unangenehm. Die Hafengesellschaft muss sich fragen lassen, warum sie das Terminal nicht eher als kritische Einzelinfrastruktur registriert hat, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, warum eine Prüfung so lange gedauert hat, und die Bundesregierung, warum sie trotz gegenteiligen Wissens die sicherheitsrelevante Einstufung des Terminal so lange bestritten hat. Wenn diese Fragen nicht zweifelsfrei beantwortet werden, lässt sich der Teilverkauf auch auf der faktischen Ebene nicht mehr rechtfertigen.