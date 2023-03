Deutsche Sicherheitsbehörden nutzen chinesische Drohnen – trotz aller Warnungen

Internetfähige Geräte aus China werden im Westen seit langer Zeit kritisch beäugt. Wer weiß schon, welche möglicherweise sensiblen Informationen an die Hersteller in Fernost übertragen und dort von staatlichen Behörden strategisch ausgewertet werden? Viele Privatpersonen überlegen sich daher zweimal, was für ein Gerät sie kaufen und welchen Herstellern sie ihre Daten anvertrauen. In der deutschen Politik wird mit dieser Vorsicht scheinbar noch nicht flächendeckend gehandelt, auch, wenn das Wissen um die möglichen Sicherheitsrisiken besteht. Ein erschreckendes Beispiel dafür stellen die Drohnen des chinesischen Unternehmens DJI dar.

Der Hersteller für zivile Drohnen mit Unternehmenssitz in der südchinesischen Metropole Shenzhen hat nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) bereits einige seiner Produkte an deutsche Behörden verkauft. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind allein beim Technischen Hilfswerk (THW) 90 Drohnen des Herstellers in Betrieb, weitere 49 seien „in der Beschaffung“.

Hauptstadt-Radar

Auch die bayerische Polizei nutzt die Drohnen von DJI. Sie sei „im Besitz einer Vielzahl von Drohnen des Herstellers“, heißt es in einer Antwort vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf eine Landtagsanfrage der Grünen-Abgeordneten Katharina Schulze.

Im Bundestag kam angesichts dieser Informationen viel Unverständnis und Sorge auf. „Mit dem Kauf und dem Einsatz chinesischer Drohnen hängt die Funktionalität einer in Krisen wichtigen Infrastruktur an chinesischen Unternehmen“, erklärte der Grünen-Innenpolitiker Konstantin von Notz gegenüber der SZ: „Bei einem Konflikt mit China kann das zum ernsten Problem werden.“ Insbesondere in sensiblen Sicherheitsbereichen dürften die Geräte nicht zum Einsatz kommen und so „selbst zu einem Sicherheitsrisiko werden“.

Datenabfluss kaum ganz auszuschließen

Ein Datenabfluss an China lasse sich nicht immer ausschließen, warnt Grünenpolitiker Leon Eckert: „Durch die Updates des Herstellers kann auch die Einsatzfähigkeit dieser Behörden unter Einfluss des chinesischen Staates gelangen.“

Die Behörden erklärten ihrerseits, ein Sicherheitskonzept und eine spezielle Software erarbeitet zu haben, um einen sicheren Betrieb der chinesischen Drohnen zu gewährleisten, sagte Bayerns Innenminister Herrmann in seiner Antwort auf die Parlamentsfrage. Ähnlich rechtfertigt auch das Bundesinnenministerium die Nutzung der Geräte: Die Datenweitergabe werde blockiert, sodass Datenabflüsse nicht möglich seien. Nach der Erstinbetriebnahme könnten die Drohnen nicht mehr „direkt oder indirekt in Kontakt mit dem Internet kommen“. Notwendige Updates führe das THW ausschließlich offline durch.

Bundesregierung hält Beeinträchtigung durch Huawei für möglich

Deutlich kritischer geht die Bundesregierung offenbar beim Schutz der deutschen Handynetze vor. Wie aus einem Schreiben des Innenministeriums an die Netzbetreiber hervorgeht, hält das Ministerium eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit in Deutschland durch Komponenten von den chinesischen Herstellern Huawei und ZTE für möglich. Daher sollen alle kritischen - also sicherheitsrelevanten - Teile, die schon im Netz verbaut sind, einer Prüfung unterzogen werden. Eine Prüfung von Bauteilen gibt es bereits. Sie bezieht sich bisher aber nur auf alle kritischen Teile, die neu eingebaut werden. Hierbei habe es keine Bedenken gegeben, heißt es in dem Schreiben.

Die neue Vorgabe ist eine Ausweitung des Prüfumfangs. Das Ministerium bittet um eine Liste besagter Bauteile bis Anfang April. Danach dürfte eine Überprüfung mehrere Monate dauern. Das Schreiben liegt der dpa vor.

Mit der Sicherheitsüberprüfung will die Bundesregierung ausschließen, dass China Einfluss auf deutsche Handynetze bekommt und dies ausnutzt. Mit dem veränderten Vorgehen will das Bundesinnenministerium nun aber offenbar auf Nummer sicher gehen. Es geht um das sogenannte Antennennetz, bei dem die drei deutschen Handynetzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und O2 unter anderem Huawei-Komponenten verbaut haben. Im „Kernnetz“ ist hingegen kein Huawei mehr enthalten.

Über den restriktiveren Kurs der Bundesregierung hatten mehrere Medien berichtet. Die USA warnen Deutschland seit langem eindringlich vor einer Beteiligung von Huawei am Mobilfunknetz. Mehrere Länder, unter anderem die USA und Kanada, haben Netztechnik von Huawei und ZTE bereits aus ihren Märkten ausgeschlossen. Die USA behaupten, China könne über die 5G-Technik etwa von Huawei Spionage betreiben. Huawei wies die Vorwürfe stets zurück.

DJI in USA auf „schwarzer Liste“

In den Vereinigten Staaten wird mit Technologie aus China seit vielen Jahren deutlich kritischer umgegangen als in Deutschland. Bereits Ende 2019 ist angekündigt worden, die Drohnen des chinesischen Herstellers aus Angst vor Spionage nicht mehr einsetzen zu wollen. Seit 2020 steht DJI zudem auf der „schwarzen Liste“ von Unternehmen mit denen kaum Technologieaustausch stattfindet. US-Firmen dürfen den betroffenen Unternehmen beispielsweise Mikrochips und Software nur noch mit Sondererlaubnis verkaufen.

DJI: Datenschutz kommt an erster Stelle

Der Hersteller selbst erklärt, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Der Datenschutz stehe für das Unternehmen an erster Stelle, betont eine Sprecherin. Doch die Stellungnahme der Firma macht auch deutlich, dass es nicht nur um Einzelfälle geht: „Viele Blaulichtorganisationen wie die Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Deutschland sowie auf der ganzen Welt vertrauen der Technik von DJI.“

DJI ist mit Abstand der größte Hersteller ziviler Drohnen weltweit. Gut 10 Jahre nach seiner Gründung erzielte das chinesische Unternehmen bereits einen Umsatz von rund 2,8 Milliarden US-Dollar und kommt auf einen Weltmarktanteil von mehr als 50 Prozent.

