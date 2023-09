Die EU sucht Mittel gegen Chinas Automacht

Die EU-Kommission wirft China unfaire Subventionen seiner Autohersteller vor. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verglich die Lage am Mittwoch mit dem Niedergang der europäischen Solarindustrie. „Wir haben nicht vergessen, wie sich Chinas unfaire Handelspraktiken auf unsere Solarindustrie ausgewirkt haben“, sagte sie in einer Rede vor dem EU-Parlament. Brüssel leite deshalb „eine Antisubventionsuntersuchung zu Elektrofahrzeugen aus China“ ein. Deren Folge könnten Schutzzölle oder andere Barrieren für chinesische Autos sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gebe Hinweise auf unzulässige Subventionen, sagte der SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange, Vorsitzender des Ausschusses für Internationalen Handel. Die Untersuchung sei deshalb richtig, „alle müssen nach den gleichen fairen Regeln spielen“. Allerdings dürfe das Verfahren nicht für Protektionismus missbraucht werden, am Ende gehe es um Fakten. Er rechnet damit, dass die Prüfung rund ein Jahr dauern wird. Am Ende könnten hohe Schutzzölle stehen, regulär werden Autoimporte in die EU mit 10 Prozent verzollt.

Beim E-Antrieb haben die Chinesen Vorsprung

Seit wenigen Jahren wachsen chinesische Hersteller stark und suchen ihre Chance zunehmend auf dem Weltmarkt. Während sie bei den traditionellen Verbrennungsmotoren kaum wettbewerbsfähig sind, haben sie in der Elektromobilität sogar einen technischen Vorsprung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So ist der Privatkonzern BYD nicht nur größter E-Autohersteller der Welt vor Tesla und VW, sondern auch einer der größten Batteriehersteller. Bisher verkaufen die chinesischen Marken nur einige Tausend Autos pro Jahr in Deutschland. Aber sie wachsen stark, und BYD zum Beispiel will mittelfristig einen Anteil von 5 bis 10 Prozent am Markt für Elektroautos erreichen.

Nun werden die Weltmärkte mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Ursula von der Leyen Präsidentin der EU-Kommission

Die Elektromobilität biete Europa enormes Potenzial, sagte von der Leyen. „Doch nun werden die Weltmärkte mit billigeren chinesischen Elektroautos überschwemmt. Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen gedrückt.“ Das will die Kommission nun mit ihrer Untersuchung beweisen, denn nach den Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) kann sie nicht beliebig Abwehrmaßnahmen ergreifen.

„Europa ist offen für Wettbewerb, nicht für einen ungleichen Unterbietungswettlauf“, sagte von der Leyen. Trotz des Konflikts dürfe der Dialog aber nicht abreißen, „denn es gibt auch Themen, bei denen wir zusammenarbeiten können und müssen“.

Förderung von Rohstoffen bis Strom

Einzelheiten zur Art der Subventionen oder möglichen Konsequenzen nannte die Kommissionspräsidentin nicht. Es ist aber bekannt, dass der chinesische Staat systematisch den Aufbau der gesamten Wertschöpfungskette fördert – von der Rohstoffversorgung über die Batterieproduktion bis zu billigem Strom. Diese Integration gilt als größte Stärke der chinesischen Hersteller, die jedes Auto einige Tausend Euro billiger herstellen können als die Europäer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Frage ist allerdings, ob eine Förderung nach WTO-Maßstäben illegal ist oder Autos unter den Herstellkosten, also zu Dumpingpreisen verkauft werden. In Deutschland treten die Chinesen bisher nicht als Billiganbieter auf. „Unsere Maßnahmen sind ein Instrument, um den fairen Wettbewerb zu garantieren und kein Instrument des Protektionismus und der Marktabschottung“, sagte Lange.

Die europäischen Hersteller warnen massiv vor der chinesischen Konkurrenz. „Gestützt von öffentlichem Geld und staatlichen Interessen“ werde sie zur Herausforderung, sagte jüngst die Chefin des europäischen Industrieverbands Acea, Sigrid de Vries. „China hat das Potenzial, das Gesicht der europäischen Industrie, wie wir es kennen, fundamental zu verändern.“

Industrie will Konflikt vermeiden

Allerdings würde die Industrie einen Konflikt mit China gern vermeiden, denn die Unternehmen machen dort bisher gute Geschäfte. So sieht de Vries die Lösung eher in Europa. Im Vergleich zu China und den USA sei die Industriepolitik hier nur Stückwerk, kritisierte sie in einer Stellungnahme Ende August. Der deutsche Branchenverband VDA reagierte am Mittwoch gedämpft auf die Pläne der EU-Kommission.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der VDA setzt sich für den freien, fairen und regelbasierten Handel ein“, sagte ein Verbandssprecher. Eine Untersuchung chinesischer Subventionen allein verbessere allerdings nicht die europäische Wettbewerbsfähigkeit. „Die Politik in Brüssel und Berlin muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Transformation gelingt.“ Zudem fürchtet die Industrie offenbar eine Retourkutsche nach der Verhängung von Schutzzöllen: Die Untersuchung sei sehr formal, „Schäden müssen ursächlich bemessen werden können und das Gemeinschaftsinteresse muss berücksichtigt werden. Mögliche Gegenreaktionen aus China müssen ebenfalls berücksichtigt werden.“