Chinas kalter Handelskrieg: Einschüchterung gelungen – und was dann?

Frankfurt am Main. So geht das, wenn man andere mal so richtig einschüchtern will. Im vorliegenden Fall ist das primäre Ziel kein Geringerer als Tim Cook, Chef des weltgrößten börsennotierten Konzerns Apple. Erstens: Rechtzeitig vor der Vorstellung des neuen iPhones präsentiert der chinesische Hersteller Huawei ein Konkurrenzprodukt, das von Handytestern weltweit gefeiert wird. Dabei muss man wissen, dass es enge Kontakte zwischen dem Techkonzern und der chinesischen Führung gibt. Und dann wird zweitens auch noch dafür gesorgt, dass US-Medien Informationen darüber gesteckt bekommen, dass Mitarbeitern staatlicher und staatsnaher chinesischer Stellen die Nutzung von iPhones am Arbeitsplatz verboten wird.

Da spielt Vergeltung eine Rolle, weil unter anderem für US-Regierungsmitarbeiter Huawei-Geräte im Dienst schon länger tabu sind. Zudem ist es US-Unternehmen aber auch untersagt, Huawei mit bestimmten elektronischen Komponenten zu beliefern. Restriktionen für viele weitere Hightechprodukte kommen hinzu. Diese Beschränkungen sollen sogar noch erweitert werden, insbesondere für den Bereich der künstlichen Intelligenz.

Das chinesische Manöver im kalten Handelskrieg ist gelungen, die Apple-Aktie hat in zwei Tagen rund 200 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das lässt sich auch als Mahnung an andere lesen, es bloß nicht zu wagen, Chinas Mächtige zu ärgern. Solche Aktionen gibt es – im kleineren Stil – seit Jahren. Doch es geht kaum übers Drohen und Einschüchtern hinaus. Apple zum Beispiel aus China verbannen? Das ist nicht vorstellbar. Millionen Arbeitsplätze in der Volksrepublik hängen davon ab. Das Land ist viel zu sehr mit den globalen Produktions- und Handelsnetzen verknüpft, um sich auszuklinken. Auch deutsche Manager und Politiker sollten deshalb durchaus selbstbewusst auftreten. Klar ist: Wer kuscht, hat schon verloren.