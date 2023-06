Chip-Fabriken in Magdeburg: Intel und Bundesregierung einig über Milliardenförderung

Berlin. Monatelang wurde gerungen, nun gibt es einen Durchbruch in den Verhandlungen zwischen dem Halbleiterhersteller Intel und der Bundesregierung über weitere Subventionen für mehrere neue Chip-Fabriken in Magdeburg. Die Bundesregierung hat für den Nachmittag zu einem Bildtermin in das Kanzleramt eingeladen, in dessen Rahmen Staatssekretär Jörg Kukies und Intel-Vorstandsmitglied Keyvan Esfarjani eine Vereinbarung unterzeichnen werden.

Die Einladung sowie die ebenfalls angekündigte Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Intel CEO Pat Gelsinger sind starke Hinweise darauf, dass sich die Regierung und der Chip-Reise auf eine Erhöhung der Fördermittel verständigt haben. Laut Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aus Regierungskreisen ist die Unterzeichnung einer entsprechenden Absichtserklärung vorgesehen. Bevor das Geld fließen kann, müssen aber noch die Wettbewerbshüter der EU-Kommission zustimmen.

Intel hatte bereit im März 2022 bekanntgegeben, in Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt im großen Maßstab Computerchips fertigen zu willen. In einem ersten Schritt sollen zwei völlig neue Halbleiterwerke entstehen sowie Tausende neue Jobs. Mit 17 Milliarden Euro hatte der Konzern die Investitionssumme beziffert, 6,8 Milliarden Euro sollte der Bund zuschießen.

Intel zuletzt mit Rekordverlust

Doch angesichts steigender Baupreise, einer Abkühlung der Chip-Konjunktur sowie eines Rekordverlustes im ersten Quartal 2023 stellte Intel die Expansionspläne wieder in Frage und forderte höhere Subventionen für die Ansiedelung. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) war dazu grundsätzlich bereit, Finanzminister Christian Lindner hingegen äußerte sich ablehnend.

Das „Handelsblatt“ hatte bereits am Freitag berichtet, dass eine grundsätzliche Einigung darüber gibt, die staatliche Förderung von 6,8 auf 9,9 Milliarden Euro zu erhöhen. Die Bundesregierung hatte die Meldung weder bestätigt, noch dementiert.