﻿Citti-Chef im Interview: „Ich wollte ja nie Aldi kopieren“

Es war 1973 als Gerhard Lütje (82) einen Großmarkt aufbaute. In 50 Jahren entwickelte sich Citti zu einer Institution – weit über die Grenzen Kiels hinaus. Im Interview berichtet der Chef über den Namensstreit am Anfang, sein Rezept gegen die Discounter und wie lange er an Bord bleiben möchte.

Frisch geblieben: Gerhard Lütje an seinem 82. Geburtstag in der Obst- und Gemüseabteilung seines Citti Marktes.

Kiel. Man muss nur wenige Minuten mit Gerhard Lütje sprechen, um zu merken: Der Mann ist Überzeugungstäter, wenn es um Erfolg im Handel geht. Vor 50 Jahren gründete der heute 82-Jährige in Kiel einen Großmarkt, der zur Institution wurde – weit über die Grenzen Kiels hinaus. Anfangs hieß Citti noch City, war der Markt nur für Großabnehmer offen. Heute kann auf den 14 000 Quadratmetern jeder einkaufen.

Wie sich Citti gegen die Discounter behauptet, und welche Pläne er hat, verrät der Chef im Interview.

Wie kam es dazu, dass Sie vor 50 Jahren den Citti Markt aufgebaut haben?

Wo heute unser Markt steht, gab es früher eine Fischfabrik. Damals war ich Prokurist des Lebensmittelgroßhandels Paulsen & Hochfeld mit Märkten in der Legienstraße und am Kuhberg. Weil der Platz knapp wurde, waren wir auf Standortsuche. Als die Fischfabrik in die Insolvenz ging, haben wir die Immobilie übernommen und den ersten Citti Großmarkt aufgebaut – der damals noch City Markt hieß. Nach einem Streit um den Namen haben wir uns dann umbenannt. Ziemlich schnell war mit der Bartels-Langness GmbH auch ein damaliger Konkurrent mit im Boot.

Anfangs konnten bei Citti nur Großverbraucher einkaufen. Warum?

Ich hatte mir vergleichbare Märkte angeschaut und schnell gemerkt, dass das Konzept gut funktioniert. Aber ich habe mir auch zugetraut: Vieles können wir besser machen. Wir hatten ja eine Großhandlung – mit einem Umsatz von 27 Millionen D-Mark auf 800 Quadratmetern. Das war damals bundesweit spitze. Diese Stärke auf einer Großfläche von zunächst 10 000 Quadratmetern auszuspielen, schien uns aussichtsreich. Ein Vorteil als Großmarkt war damals: Man musste sich nicht an die Ladenschlussgesetze halten, konnte rund um die Uhr verkaufen, wenn man es wollte. Mit der Liberalisierung der Öffnungszeiten relativierte sich dieser Vorteil. Was sehr gut angenommen wurde, war die Auslieferung von Waren an Großverbraucher, an Kantinen, Unternehmen, an die Gastronomie. Das haben wir relativ schnell ausgegliedert, nach Wellsee und Lübeck.

„Sehr gut angenommen“ – was hieß das?

Mein Traum war damals: Wenn wir ganz Schleswig-Holstein beliefern, dann ist die Lebensleistung erbracht. Heute sind wir mit Chefs Culinar bundesweit größter Player und auch im benachbarten Ausland sehr erfolgreich, in Dänemark, Polen, Österreich, Schweden und in den Niederlanden.

Wann kam die Öffnung für Endverbraucher? Und warum?

Das war Mitte der achtziger Jahre. Ein Grund war der Wunsch nach rechtlicher Sicherheit. Unser Erfolg machte die Konkurrenz hellhörig, da kam auch Neid auf – auch, weil wir ja länger öffnen durften. Man unterstellte, dass bei uns verkaufte Produkte in nennenswertem Umfang privat konsumiert wurden. Diese Situation wollten wir beenden. Und wir waren überzeugt, unseren Erfolg im Großhandel auf das Einzelhandelsgeschäft übertragen zu können.

Wie sollte das funktionieren? Bei der starken Konkurrenz?

Da gab es viele Stellschrauben: Vielfalt, Qualität, vor allem aber Regionalität. Ich wollte nie Aldi kopieren, sondern immer meinen Weg gehen. Früher hatten wir an jeder Ecke einen Schlachter oder andere kleine Einzelhändler. Heute regieren in Deutschland fünf große Unternehmen. Früher gab es in Kiel noch drei, vier Großhändler, die Kaufleute beliefert haben – die meisten davon mussten aufgeben. Es kamen Aldi, Spar, Edeka. Wir haben uns nie nach den Discountern gerichtet. Wir haben immer gefragt: Was wollen die Kunden? Wir haben Qualität und Vielfalt hochgehalten und das ist auch heute noch unsere Stärke. Beim Fleisch etwa. Da können wir Einfluss nehmen – anders als bei Waschmitteln oder Softdrinks. Preislich können und wollen wir nicht angehen gegen die Discounter. Wer mit dem Pfund Vielfalt wuchern will, so wie wir es mit fast 90 000 Artikeln tun, der braucht natürlich Platz. Von dem hatten wir reichlich nach der Auslagerung des Liefergeschäftes an Großkunden.

Haben Sie mal gedacht: Der Wettbewerb mit den Discountern ist nicht zu gewinnen?

Zu gewinnen ist der auch nicht. Aber Lebensmittel brauchen die Menschen immer. Wir haben uns eine Nische aufgebaut, in der wir uns wohlfühlen. Die Discounter sind mit ihrer Expansion an einen Punkt gekommen, wo man sieht: Weiter geht es nicht. Das Filialnetz ist teils so dicht, dass die Eröffnung neuer Standorte auf Kosten bestehender Märkte geht.

Was waren für Citti die größten Einschnitte?

Der größte war der Mauerfall. Wir haben sehr schnell die HO-Läden der DDR beliefert. Und wir haben in Stralsund, Neubrandenburg und Rostock Märkte eröffnet. Für mich ist es auch emotional bedeutend, dass unser Shopping-Center in Stralsund kürzlich grünes Licht für die Erweiterung bekommen hat. Die Eröffnungen der Märkte in Flensburg und Lübeck waren auch Meilensteine. Im Großhandel war es die Expansion nach Dänemark, wo wir heute Marktführer sind, und jüngst der Geschäftsstart in Polen. Ein Markstein war die Eröffnung des Citti-Parks in Kiel. Die Verbindung von Shopping-Center mit seinen rund 100 Händlern und dem Citti Markt ist für uns essenziell.

Welche Probleme treiben Sie heute vor allem um?

Natürlich das Thema Fachkräfte. Wir haben über 8000 Beschäftigte, von denen viele schon sehr lange dabei sind. Noch bekommen wir die Leute, die wir brauchen, aber es dauert länger. Zu den Problemen gehören auch das knappe Angebot an Gewerbeflächen und langwierige Genehmigungsverfahren.

Haben Sie Expansionspläne?

Für Chefs Culinar suchen wir deutschlandweit und in Polen weitere Standorte, da werden wir viele Millionen investieren. Im Bereich Einzelhandel und Shopping-Center haben wir unser Zielbild erreicht. Man muss aber sagen: Ein neues Einkaufszentrum würden wir nirgendwo in Deutschland genehmigt bekommen, aus Angst um die Zukunft der Innenstädte. Doch ein Shopping-Center ist keine Gefahr für eine City, die ein attraktives Angebot bereithält. Sehr bedeutungsvoll ist der Neubau hier am Standort. Kiel ist die Zentrale für unser Familienunternehmen, das in sechs Ländern Europas aktiv ist. Die Zusammenarbeit mit der Stadt war und ist sehr gut. Die zweite Autobahnausfahrt war extrem hilfreich.

Wie lange möchten sie aktiv weitermachen im Unternehmen?

Das hängt davon ab, wie es mir geht und ob ich noch Spaß an der Arbeit habe. Noch habe ich den, stehe um fünf auf, lese die Kieler Nachrichten und bin um halb acht im Unternehmen. Mit Jan Meyer habe ich jemanden, der mich jederzeit vertreten kann. Mein Sohn, mein Neffe, mein Enkel und ein Sohn der Familie Langness sind auch im Unternehmen – um meine Nachfolge muss ich mir keine Sorgen machen.