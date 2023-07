Landmaschinengigant Claas rechtfertigt sich: Warum er weiter Geschäfte mit Russland macht

Der Chef des Landmaschinenherstellers Claas, Jan-Hendrik Mohr, will sich trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht vollständig aus dem Russland-Geschäft zurückziehen. Das sagte Mohr in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ).

Das Unternehmen verurteile den Angriff Russlands auf die Ukraine, sagte Mohr. Trotzdem könne und wolle Claas sich nicht aus einer der weltweit wichtigsten Landwirtschaftsregionen zurückziehen. „Für die Ernährung der Weltbevölkerung sind beide Länder enorm wichtig. Deshalb muss dort weiter Landwirtschaft betrieben werden“, sagte Mohr der „SZ“, und dafür seien Erntemaschinen unerlässlich.

Sein Unternehmen leiste mit den Maschinen einen Beitrag zur weltweiten Nahrungsmittelversorgung, in einer Welt, in der bereits Millionen Menschen hungern, so Mohr weiter.

Claas gilt als einer der führenden Landmaschinenhersteller und liefert Erntemaschinen wie Mähdrescher nach Russland. Anders als Traktoren, die als sogenannte Dual-Use-Produkte gelten, sind diese von Sanktionen ausgenommen. Mohr begrüßt diese Sanktionsfreiheit für seine Produkte. Er halte es für richtig, dass landwirtschaftliche Technik zum Teil von den Sanktionen ausgenommen wurde – „ebenso wie Arzneimittel oder Medizintechnik“.

Ende des Getreideabkommens trifft die „Ärmsten der Armen“

Dass Russland das Getreideabkommen gestoppt hat, sei „frustrierend“, sagte Mohr. „Es verändert die Warenströme und die Preise.“ In Nordafrika lande dann Getreide aus Europa, Brasilien oder Australien. Ziehen die Preise dann wieder an, sei das zwar gut für die Landwirte, aber schlecht für die Menschen vor Ort.

„Das ist ein humanitäres Dilemma. Russland trifft es noch am wenigsten, dort gibt es Weizen im Überfluss. Es trifft auch uns in Europa weniger, weil wir die Kaufkraft haben, um Nahrungsmittel anderen wegzukaufen. Es trifft die Ärmsten der Armen, die, die jetzt schon hungern.“ Aus diesem Grund sei es wichtig, dass Getreide weiterhin in Russland und der Ukraine produziert und exportiert werden kann, auch über alternative Routen.

Das Unternehmen Claas aus Harsewinkel in Ostwestfalen machte 2021/2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro und beschäftigte 12.000 Menschen.

RND/ao