Die CO2-Emissionen der 40 größten Dax-Konzerne sind im Jahr 2021 offenbar deutlich angestiegen. Zusammen produzierten die an der Börse gehandelten Unternehmen so viel klimaschädliches Treibhausgas wie die Bundeshauptstadt Berlin. Besonders ein Energiekonzern fällt auf - er steigerte seinen CO2-Ausstoß um 22 Prozent.

Berlin. Die 40 größten an der deutschen Börse gehandelten Konzerne haben im vergangenen Jahr offenbar ihre CO2-Emissionen um sechs Prozent gesteigert. Damit stieg der Kohlenmonoxid-Ausstoß der Dax-Unternehmen im Jahr 2021 auf fast 270 Millionen Tonnen.

Das Wirtschaftsmagazin „Handelsblatt“ berichtete zuerst über die Steigerung des CO2-Ausstoßes der Dax-Konzerne. Die Daten gehen demnach aus einer Auswertung der Zeitung auf Basis der Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen hervor. Das Unternehmen mit dem größten Anteil an den produzierten Emissionen ist demnach der Energieriese RWE. Dessen CO2-Ausstoß stieg um mehr als 22 Prozent auf 89,6 Millionen Tonnen. Hintergrund: Steigende Gaspreise, eine höhere Nachfrage und eine zugleich schwächere Ausbeutung der Windkraft - die Braunkohlekraftwerke waren ausgelastet.

Auf dem zweiten Platz der Unternehmen mit den meisten CO2-Emissionen liegen der Baustoffproduzent Heidelberg Cement mit 74,5 Millionen Tonnen und der Industriegashersteller Linde (39,9 Millionen Tonnen, 3. Platz).

Emissionen gingen 2020 zurück

Dabei waren die CO2-Emissionen im Jahr 2020 noch aufgrund der Coronakrise zurückgegangen. Das ist nun vorbei. „Wir befinden uns mit den Emissionen in Deutschland 2021 damit etwa wieder auf dem Niveau von 2019″, sagte Klimaforscher Manfred Fischedick, wissenschaftlicher Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, dem Handelsblatt. Aus seiner Sicht seien die Veränderungen aber normal: „Schaut man sich die Emissionswerte für die deutsche Industrie an, bewegen wir uns damit grundsätzlich noch innerhalb der Ziele der Bundesregierung.“ Gleichzeitig gehe er aber von einer weiteren Zunahme der CO2-Emissionen aus, heißt es weiter - das liege vor allem am Krieg in der Ukraine und den anhaltenden Konflikten rund um Öl und Gas. Mit Blick auf die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens eine schwierige Entwicklung.

Bereits im März dieses Jahres warnte die Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena), dass weltweit jährlich 5,7 Billionen US-Dollar für die Energiewende bis 2030 benötigt werden. Dann könne das bei der Pariser Klimakonferenz 2015 vereinbarte Ziel erreicht werden, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.

RND/ag

