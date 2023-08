CO2-Preis aufs Tanken und Heizen steigt stärker als bisher geplant

Berlin. Die Ampelregierung will den CO2-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien ab 2024 stärker anheben als bisher geplant. Ab dem 1. Januar soll er auf 40 Euro pro Tonne steigen, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte unter anderem das „Handelsblatt berichtet. Bisher waren 35 Euro geplant. Wegen der ohnehin schon hohen Energiekosten war eine Erhöhung Anfang 2023 verschoben worden.

Das Kabinett beschloss am Dienstag den Entwurf eines Wirtschaftsplans für den Klima- und Transformationsfonds (KTF). Er soll allein im kommenden Jahr ein Volumen von rund 58 Milliarden Euro haben. Auf dem Weg zur Klimaneutralität soll das Geld unter anderem in energieeffiziente Gebäude, den Ausbau erneuerbarer Energien oder in die Bahn fließen.

KTF-Wirtschaftsplan soll Beitrag zur Klimaneutralität leisten

„Mit dem KTF-Wirtschaftsplan fördern wir Innovationen am Wirtschaftsstandort Deutschland“, sagte Finanzminister Christian Linder am Mittwoch in einer Mitteilung. „Wir schaffen Grundlagen, damit aus Dekarbonisierung und Digitalisierung Zukunftschancen erwachsen.“ Dem Ministerium zufolge soll der KTF in den kommenden Jahren einen zentralen Beitrag zur Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung leisten. Da es sich um ein Sondervermögen handelt, kann damit die Schuldenbremse umgangen werden. Es speist sich unter anderem aus der nationalen Co2-Bepreisung im Verkehrs- und Wärmebereich. Dort sollen die Einnahmen laut Entwurf nun um rund 2,3 Milliarden Euro steigen.

Ein Förderschwerpunkt liegt dabei auf dem Gebäudebereich. Rund 19 Milliarden Euro sollen im kommenden Jahr in die Sanierung und den Neubau fließen. Der Finanzierungsplan wurde bis 2027 beschlossen - und sieht auch üppige Investitionen in die Bahn vor. Bis 2027 soll die Bahn laut der Deutschen Presse-Agentur 12,5 Milliarden Euro aus dem Fonds bekommen.

Das würde sich für Autofahrer ändern

Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HBD) sieht darin eine Finanzierungperspektive für die Hochleistungskorridore. „Für die Verkehrswende ist dies ein großer Schritt nach vorn“, sagte Hauptgeschäftsführer Tim-Oliver Müller dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Jetzt komme es auf eine gute Projektplanung an.

In den vergangenen Wochen war zeitweise eine Erhöhung des CO2-Preises auf 45 Cent pro Tonne debattiert worden. Die nun geplante Erhöhung muss noch per Gesetzesänderung beschlossen werden. Laut dem Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie würde die Anhebung des CO2-Preises Benzin und Diesel um etwa vier Cent pro Liter verteuern.

Mit dpa-Material

