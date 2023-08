CO₂-Preis steigt: Doch wo bleibt eigentlich das Klimageld?

Berlin. Weil der CO₂-Preis im kommenden Jahr stärker ansteigen soll als geplant, werden Rufe nach Entlastungen wie dem Klimageld lauter. „Das Klimageld ist eine unverzichtbare soziale Maßnahme, um für Bürgerinnen und Bürger mit mittlerem oder geringem Einkommen ihre materielle Existenz sicherzustellen – wenn Klimaschutz über eine CO₂-Abgabe erreicht werden soll“, sagte der energiepolitische Sprecher der Linksfraktion, Ralph Lenkert, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Da es das bisher nicht gebe, werde seine Fraktion die geplante Erhöhung des CO₂-Preises ablehnen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität in Deutschland hat die Ampelregierung einen Wirtschaftsplan für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) vorgelegt. Er soll allein im kommenden Jahr ein Volumen von rund 58 Milliarden Euro haben. Um die Einnahmen des Fonds zu stärken, soll auch der CO₂-Preis beim Tanken und Heizen mit fossilen Energien steigen. Dabei handelt es sich um eine Abgabe auf die Emissionen von Kohlendioxid. Der CO₂-Preis war bereits unter der großen Koalition beschlossen worden.

CO₂-Preis soll schrittweise ansteigen

Vorgesehen war, dass er schrittweise ansteigen soll. Wegen der ohnehin schon hohen Energiepreise hatte man sich allerdings darauf verständigt, die Anhebung zum 1. Januar 2023 auszusetzen. Bisher war der Plan, dass die Abgabe zum 1. Januar 2024 auf 35 Euro die Tonne steigen soll, nun geht es um 40 Euro. Derzeit liegt er bei 30 Euro die Tonne.

Verbraucherinnen und Verbraucher müssen deshalb mit höheren Kosten rechnen. Laut der Verbraucherzentrale Niedersachsen hat ein Single-Haushalt, der im Jahr 6000 Kilowattstunden Gas zum Heizen verbraucht, in diesem Jahr CO₂-Kosten in Höhe von 36 Euro, 2024 wären es bereits 48 Euro. Auch Sprit würde sich verteuern: Der Außenhandelsverband für Mineralöl und Energie erwartet, dass die Preise für Benzin und Diesel um etwa 4 Cent pro Liter steigen.

Rufe nach Entlastungen werden lauter

Auch der Sozialverband VdK pocht deshalb auf eine Entlastung. „Der für 2024 beschlossene CO₂-Preis fürs Tanken und Heizen wird Haushalte mit geringem Einkommen stark belasten“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem RND. „Sie haben nicht zuletzt durch die hohe Inflationsrate keine Reserven mehr. Klimaschutz kann nur gelingen, wenn die Lasten gerecht verteilt werden.“ Sollte das Klimageld erst 2025 kommen, müsse es unbedingt eine Übergangslösung für Menschen mit kleinen Einkommen geben.

Die Ampel hatte bereits in ihrem Koalitionsvertrag das Klimageld verankert, um die Belastungen durch steigende Energiepreise aufzufangen und Einnahmen durch die CO₂-Bepreisung zurückfließen zu lassen. Noch lässt es allerdings auf sich warten. Die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, forderte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) deshalb nun dazu auf, schnell ein konkretes Konzept für das Klimageld vorzulegen.

Opposition fordert ein Gegensteuern

Auch Linken-Politiker Lenkert forderte eine sofortige Einrichtung eines Auszahlungsmechanismus staatlicher Leistungen und eine monatliche Auszahlung des Klimageldes. CSU-Generalsekretär Marin Huber sprach von einem wirtschaftlichen „Harakiri“, angesichts der hohen Inflation den CO₂-Preis zu erhöhen. Es seien sofort Entlastungen nötig.

Lindners Ministerium ließ auf Anfrage wissen, dass noch in dieser Legislaturperiode ein Mechanismus zur Verfügung stehen solle, mit dem CO₂-Einnahmen direkt ausgezahlt werden könnten. FDP-Fraktionschef Christian Dürr kündigte im Deutschlandfunk an, dass die Infrastruktur zur Auszahlung des Klimageldes bis 2025 zur Verfügung stehen solle. Noch gebe es „null digitale Infrastruktur“ dafür.

Unternehmen können auf Unterstützung hoffen

Sobald der Auszahlungsweg anwendbar ist, sollen die Subventionspläne innerhalb des KTF allerdings auf den Prüfstand kommen, heißt es aus Kreisen des Finanzministeriums. Dann solle grundsätzlich neu über die Verwendung der Einnahmen entschieden werden.

Erst vor wenigen Tagen hat die EU-Kommission zudem staatliche Entlastungen für deutsche Unternehmen genehmigt, die einen Ausgleich für die CO₂-Bepreisung schaffen sollen. Hintergrund ist, dass energieintensive Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen und ihre Produktion ins Ausland verlagern könnten, mit insgesamt 6,5 Milliarden Euro unterstützt werden.

Mieterbund: Mieterinnen und Mieter haben kein Mitspracherecht

Auch der Deutsche Mieterbund pocht auf Entlastungen. Viele Mieterinnen und Mieter lebten in schlecht gedämmten und fossil beheizten Gebäuden, sagte Bundesdirektorin Melanie Weber-Moritz. „Sie zahlen daher nicht nur hohe Heizkosten, sondern müssen zusätzlich noch hohe Anteile an den CO₂-Kosten mittragen.“ Der CO₂-Preis setze bei Mietwohnungen keine ausreichenden Anreize für Vermieterinnen und Vermieter, in eine verbesserte Energieeffizienz zu investieren, da sie nur anteilig an den Kosten beteiligt würden. Mieterinnen und Mieter hätten zudem kein Mitspracherecht bei der Art der Beheizung.

Der Mieterbund fordert deshalb, dass der CO₂-Preis vollständig von den Vermieterinnen und Vermietern getragen oder im Mietwohnbereich gänzlich abgeschafft wird. „Solange dies nicht passiert und Mehreinnahmen durch die CO₂-Bepreisung entstehen, sollten diese für die Bundesförderung effiziente Gebäude verwendet werden, um sozialverträgliche Sanierungen zu fördern“, sagte Weber-Moritz.