Bald wieder Coca-Cola bei Edeka: Supermarkt und Getränkeriese einigen sich

Berlin. Coca-Cola kehrt in die Edeka-Regale zurück: Der US-Getränkeriese und Deutschlands größte Supermarktkette haben ihren seit Monaten andauernden Preisstreit beigelegt. Man habe mit Edeka eine Einigung gefunden, die die „Interessen beider Parteien angemessen“ berücksichtige, sagte eine Sprecherin von Coca-Cola am Freitagnachmittag.

Kundinnen und Kunden werden die braune Brause also bald wieder bei Edeka finden. „Bestellungen der Edeka nehmen wir seit heute wieder an, erste Auslieferungen erfolgen dann am Anfang der kommenden Woche“, so die Sprecherin.

Streit beschäftigte die Gerichte

Der Einigung war ein monatelanger Streit um Preise vorangegangen. Nachdem Coca-Cola ankündigte, die Preise zu erhöhen, hielt Deutschlands größte Supermarktkette dagegen. Was folgte, war ein Machtkampf, der zeitweise sogar die Gerichte beschäftigte. Edeka erwirkte vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen einen Lieferstopp von Coca-Cola. Ende September hob das Landgericht die einstweilige Verfügung jedoch wieder auf - und der US-Konzern stellte die Lieferung wieder ein. Die braune Limonade verschwand aus den Regalen.

Edeka lieferte sich schon vorher Preisstreit

Wegen eines ähnlichen Streits verkaufte Edeka seit dem Ende des vergangenen Jahres bereits keine Pepsi mehr. Auch die Saftmarken Hohes C und Granini verschwanden zeitweilig aus den Regalen, kehrten im Sommer aber wieder zurück.

Auch Schokoriegelfans stehen bei Edeka vor Lücken im Regal: Mars hat wegen eines Preisstreits seine Lieferungen an Edeka und auch Rewe sowie die beiden Discountertöchter Netto und Penny eingestellt.

