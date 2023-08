Covestro in der Gerüchteküche

Vielleicht geschieht es in Wahrheit gar nicht. Jedenfalls hat bisher kein berufener Mensch öffentlich darüber gesprochen. Auch nicht eigenhändig geschrieben. Aber einige Leute achten sehr darauf, dass die Börsenwelt trotzdem darüber spricht, und so kann man als außerordentlich glaubhaftes Gerücht verbreiten: Der arabische Ölkonzern Adnoc will den deutschen Chemiekonzern Covestro übernehmen. Die Nachricht stammt schon aus der zweiten Juni-Hälfte, das Datum ist im Covestro-Chart leicht zu finden: Der Kurs sprang in kurzer Zeit von 39 auf 49 Euro.

Adnoc hat die Kursschwäche genutzt

Seitdem hält er sich dort oben und wartet auf ein offizielles Angebot. Zum Start hinterlegte der Staatskonzern aus Abu Dhabi – laut Medienberichten – eine Preisvorstellung von 55 Euro je Aktie. Das entspricht einer Bewertung von 10,6 Milliarden Euro für die frühere Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns. Die Bieter nutzten im Juni eine Kursschwäche, denn seit der Verselbstständigung 2015 war die Aktie meist teurer – in der Spitze 95 Euro.

Über die Zwischenstufe 57 Euro soll das Gebot inzwischen auf 60 Euro gestiegen sein. Laut Finanzkreisen, die ihr Zentrum sicher in Leverkusen haben, will Covestro unter 70 Euro aber nicht einmal ernsthaft reden. Vorstandschef Markus Steilemann poche zudem auf Unabhängigkeit – vielleicht auch, weil er sonst das schöne Amt als Präsident des Branchenverbands VCI bald wieder los wäre.

Um Strategie geht es natürlich auch. Adnoc, geführt von Sultan Ahmed Al Jaber, bietet sich als kapitalkräftiger Rohstofflieferant an – eines Tages auch in Form „grünen“ Wasserstoffs. Covestro wiederum wäre Großabnehmer und außerdem ein Technologie-Investment.

Die Anleger verlieren die Geduld

Völlig abwegig klingt das alles nicht, aber wer mag das schon beurteilen – es redet ja niemand drüber. Investoren – die Aktien sind breit gestreut – verlieren langsam den Spaß an dem Spiel. Covestro möge jetzt bitte mal in formelle Gespräche einsteigen, zitiert Reuters einen Fondsmanager von Union Investment. So weit, wie man bisher offenbar auseinanderliegt, könnte der stille Poker aber noch ein Weilchen dauern.

Stefan Winter ist leitender Wirtschaftsredakteur des RND. Er schreibt an dieser Stelle wöchentlich über Börse, Finanzmarkt, Aufstieg und Fall der Kurse – und über die Unternehmen dahinter.