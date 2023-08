Credit-Suisse-Anleger wollen am Montag gegen UBS-Übernahme klagen

Borowski ermittelt wieder

So wird der Kieler Tatort „Borowski und die Angst der weißen Männer“

Es ist ein außergewöhnlicher Kieler „Tatort“ , der am Sonntag in der ARD läuft. In „Borowski und die Angst der weißen Männer“ wird ein wenig beachtetes gesellschaftliches Problem beleuchtet. Dabei gelingt es, das Thema in einen spannenden Handlungsstrang einzubetten, ohne in Klischees zu verfallen.