Credit Suisse: Die lange Skandalakte des gefallenen Schweizer Bankenriesen

2008 – „Nestbeschmutzer“ Rudolf Elmer: Der ehemalige Credit-Suisse-Banker Rudolf Elmer, seit 1994 für rund zwei Jahrzehnte in den Diensten der Zürcher Privatbank Julius Bär, wurde 2022 entlassen, nachdem er offenbar die Bankführung in der Schweiz darüber informiert hatte, dass auf den Cayman Islands problematische Geschäfte liefen. Die Bank soll vermögenden Kunden bei der „Steueroptimierung“ dienlich gewesen sein – mittels komplexer Offshore-Konstruktionen. Die Whistleblower-Plattform Wikileaks veröffentlichte 2008 erstmals Kundendaten, die Rudolf Elmer während seiner Zeit bei Julius Bär zur Verfügung gestellt hatte. Damit hatte er nicht nur seinen früheren Arbeitgeber herausgefordert, sondern den gesamten eidgenössischen Geldsektor, der die Veröffentlichung von Kundendaten als eine Art Kriegserklärung gegen den Finanzplatz auffasste. Die Antwort: Repressalien. Erst versuchte man Wikileaks abzudrehen (was nicht gelang), dann wurde Elmer strafrechtlich verfolgt. Elmer ging an die Öffentlichkeit, saß insgesamt mehr als 200 Tage in Schweizer Untersuchungshaft und musste sich wegen der Verletzung des Bank- und Geschäftsgeheimnisses (und anderer Delikte) in langwierigen Gerichtsverfahren verantworten – ehe er schließlich 2018 freigesprochen wurde.