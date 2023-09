Das „bisschen Haushalt“ macht sich eben nicht von allein

Folgen auch für Touristen

Steigende Preise in der Türkei: das Gift der Geldentwertung

In der Türkei steigen die Preise immer schneller. Das bekommen nicht nur die Türkinnen und Türken zu spüren. Auch ausländische Touristinnen und Touristen müssen tiefer in die Tasche greifen. Mit einer Kehrtwende in der Zinspolitik versucht Staatschef Recep Tayyip Erdogan die Geldentwertung zu bremsen.