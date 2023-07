﻿Das Bundeskartellamt hat doch scharfe Zähne!

Facebook ist inzwischen für viele Nutzer und Nutzerinnen ziemlich Old School, fast schon so etwas wie das StudiVZ der 2020er. Ja, das soziale Netzwerk von Gründer Mark Elliot Zuckerberg ist tatsächlich in die Jahre gekommen. Aber niemand sollte sich über den Wert des inzwischen in das Imperium Meta Platforms eingegliederten Netzwerk täuschen lassen. Es bildet gemeinsam mit Instagram, Whatsapp und diversen anderen Dienstleistern eine der effektivsten Datensammelmaschinen der Welt.

2019 hatte das Bundeskartellamt dem heutigen Meta-Konzern untersagt, Nutzerdaten aus verschiedenen Quellen ohne Einwilligung der User und Userinnen zusammenzuführen. Facebook hat diese Entscheidung wegen angeblicher Kompetenzüberschreitung des deutschen Amts angefochten – und nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verloren.

Die Kartellwächter und -wächterinnen sahen im Umfang, in dem Facebook Daten ohne Einwilligung der Nutzer und Nutzerinnen sammelt, einen Missbrauch seiner beherrschenden Stellung. Denn laut den Geschäftsbedingungen des Konzerns konnten Nutzende das soziale Netzwerk nur unter der Voraussetzung nutzen, dass Facebook auch außerhalb der eigenen Seiten Daten über seine Mitglieder im Internet oder auf Smartphone-Apps sammelt und dem jeweiligen Facebook-Konto zuordnet. Die Behörde entschied, dass diese Praxis nicht im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) steht.

Gute Nachrichten für Meta-Kunden

Die Niederlage vor dem höchsten europäischen Gericht bedeutet für den in den USA ansässigen und von Zuckerberg als CEO geführten Meta-Konzern mindestens zweierlei: das Geschäftsmodell des grenzenlosen Abschöpfens von Daten wird – zumindest auf dem alten Kontinent – schwieriger und die bislang eher ohnmächtig wirkenden nationalen Wächterbehörden und Gesetze werden bedeutsamer. Für die privaten Meta-Kunden und -Kundinnen sind das gute Nachrichten, die kommerziellen Partner dürften zumindest mit Stirnrunzeln reagieren.

Der Grund ist einfach. Der EuGH gesteht dem Bundeskartellamt in seiner Entscheidung nicht nur das Recht einer Prüfung zu, ob die DSGVO eingehalten wird. Wichtiger noch: Der Gerichtshof stellte fest, dass die von Meta Platforms in Irland vorgenommene Datenverarbeitung offenbar auch besondere Kategorien von Daten betrifft, die zum Beispiel die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse Überzeugungen oder die sexuelle Orientierung offenbaren können. Dies ist nach DSGVO grundsätzlich untersagt.

Welches Interesse von Facebook ist berechtigt?

Die Richter und Richterinnen stellen zudem klar, dass Konzerne in Europa nicht davon ausgehen können, dass Nutzende ihre Daten öffentlich machen, bloß weil sie Websites oder Apps aufrufen, die solche Informationen offenbaren können oder dort Daten eingeben. Ausnahme: Userinnen und User bringen explizit ihre freiwillige Entscheidung dafür zum Ausdruck. Das ist eine Hürde, die bislang mit geschickt eingebauten Schaltflächen umgangen wird.

Der EuGH bezweifelt zudem, dass die Personalisierung der Inhalte oder die durchgängige und nahtlose Nutzung der Dienste des Meta-Konzerns Kriterien der DSGVO erfüllen können. Er befindet, dass die Personalisierung der Werbung, mit der Facebook finanziert wird, nicht als berechtigtes Interesse von Meta Platforms die fragliche Datenverarbeitung rechtfertigen kann – sofern keine Einwilligung der betroffenen Personen vorliegen.

Bundeskartellamt hat Amazon im Visier

Das alles ist ziemlich fies für Meta, aber auch für andere kommerzielle Datenkraken. Gleichwohl bleibt es weiterhin möglich, an Daten von Interesse zu kommen – es wird nur aufwändiger. Für den einen oder anderen könnte sich jetzt lediglich die Frage stellen, wie wichtig ihnen der europäische Markt mit seinen – im Weltvergleich – gut verdienenden Kundinnen und Kunden ist.

Werbung ist noch harmlos, danach lauern jedoch Abzocke und Datenklau.

Dass die Aufpasser des Bundeskartellamts einen für die Verbraucher und Verbraucherinnen guten Job gemacht haben, sollte kundenseitig jedoch nicht zu Leichtsinn führen. Das Genervtsein vom Einblenden personalisierter Werbung an gefühlt jeder Ecke des Internets ist das eine. Es sollte jedoch auf der anderen Seite zu mehr Eigenverantwortung beim Umgang mit den eigenen Daten führen. Werbung ist noch harmlos, bei dubioseren Anbietern lauern auch Abzocke und Datenklau.

Die deutschen Kartellwächter und -wächterinnen haben übrigens schon den nächsten Global Player im Visier. Amazon wehrt sich am Bundesgerichtshof (BGH) gegen eine Entscheidung der Behörde, den Onlineriesen wegen seiner Marktmacht im digitalen Einzelhandel unter verschärfte Wettbewerbsaufsicht zu stellen. Möglicherweise ziehen die Richterinnen und Richter ihre Kollegen und Kolleginnen vom EuGH wegen der „gewaltigen Komplexität des Falls“ zurate.