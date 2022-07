Ukraine liefert eigenen Strom in die EU – für Selenskyj nur die „erste Etappe“

Seit Donnerstag liefert die Ukraine Strom in die Europäische Union – nach Rumänien. In seiner täglichen Videobotschaft kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, dass dies nur die „erste Etappe“ sei. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußerte sich auf Twitter erfreut.