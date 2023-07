Der Dax rutscht in den Keller – kippt jetzt die Stimmung?

Die Aktienkurse sind am Donnerstag rund um die Welt unter Druck geraten. Schon die asiatischen Börsen hatten Verluste verbucht, danach startete der europäische Markt im Minus. Steil abwärts ging es dann mit der Öffnung der US-Börsen am Nachmittag. Der schwache Start dort ließ die Kurse in Europa rutschen.

Dax zeitweise unter 15.500

Der Dax fiel sogar kurz unter 15.500 Punkte und konnte sich nur knapp wieder über diese Marke retten. Zum Ende des Xetra-Handels hatte der wichtigste deutsche Aktienindex gut 2,5 Prozent verloren. Beim Eurostoxx, in dem 50 Konzerne der Euro-Zone notiert sind, waren es zur gleichen Zeit knapp 3 Prozent.

Mit der Ruhe an der Börse, die viele Expertinnen und Experten in den vergangenen Wochen irritiert hatte, ist es schlagartig vorbei. Der V-Dax, der die von den Anlegern erwarteten Kursschwankungen abbildet, sprang von 14 auf 19 Punkte. Wie der Freitag verläuft, wird maßgeblich von den US-Börsen abhängen: Dort stand zum Beispiel der Dow-Jones-Index mit 1,5 Prozent im Minus, als in Europa der Handel endete.

Seit Wochen warten viele Expertinnen und Experten auf einen Rückschlag an den Aktienmärkten. Anfang der Woche hatte der Dax mit 16.200 Punkten noch nah an seinem Rekordhoch gestanden. Doch die vergleichsweise hohen Kurse scheinen nicht zu den schlechten Rahmenbedingungen zu passen: Während die Konjunktur schwach ist, erhöhen die Zentralbanken weiter die Zinsen, um die Inflation zu bekämpfen. Dass sie das auch weiter tun werden, konnte man am Mittwochabend in den Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung nachlesen.

Fed plant weitere Zinserhöhungen

Die US-Notenbank hatte vor drei Wochen zwar auf eine weitere Erhöhung der Leitzinsen verzichtet. Aus den Protokollen wird aber deutlich, dass nach dieser Pause sehr wahrscheinlich weitere Schritte folgen werden. Zwei weitere Argumente dafür kamen am Donnerstag: Der Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor ist unerwartet stark gestiegen. Und erste Indikatoren deuten auf einen weiter robusten Arbeitsmarkt hin. Die eigentlich guten Nachrichten zeigen, dass die US-Wirtschaft durch die Zinserhöhungen bisher nicht so stark gebremst wird wie erwartet – und die Inflationsbekämpfung schwieriger werden könnte.

Alle Augen auf den US-Arbeitsmarkt

Nun blickt der Markt gespannt auf die amtlichen Daten vom US-Arbeitsmarkt, die am Freitag ab 14 Uhr erwartet werden. Sollten auch sie robust ausfallen, dürfte das die Sorgen vor weiter steigenden Zinsen befeuern. Steigende Zinsen drücken Aktienkurse, weil sie Gewinne und Expansion der Firmen bremsen und außerdem andere Anlageformen außerhalb der Aktienwelt attraktiver machen.

Größter Dax-Verlierer ist ...

Am Donnerstagabend gab es im Dax nur Verlierer, und der größte war ein besonders zinssensibler Wert: Der Immobilienkonzern Vonovia, dessen Kurs sich zuletzt erholt hatte, verlor mehr als 7 Prozent an Wert. Es wurde jedoch keine Branche verschont. Adidas büßte mehr als 5 Prozent ein, bei Heidelberg Materials, MTU Aero Engines und Zalando waren es mehr als 4 Prozent. Auch im M-Dax waren die Immobilienwerte LEG und TAG unter den größten Verlierern.