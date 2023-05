﻿Sollten Supermärkte sonntags öffnen?

Es geht um ein Grundbedürfnis

Ein Pro von Johanna Apel

Wer den Sommer gerne an der Küste verbringt, kennt es: In beliebten Touristen­orten haben die Supermärkte auch sonntags geöffnet. Nach dem Strandbesuch noch frische Lebensmittel fürs Mittagessen kaufen? Das ist an Nord- und Ostsee vielerorts kein Problem – der sogenannten Bäder­regelung sei dank.

Und, wer hätte das gedacht: Die Menschen machen von diesem Angebot gern und reichlich Gebrauch. Manch ein Tourist in den deutschen Alpen wird sich wundern, warum dort eigentlich strengere Vorschriften gelten. Ist das Wochenende der Verkäuferinnen und Verkäufer in Bayern schützenswerter als das der Kollegenschaft aus Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein?

Nein, ist es nicht, und deshalb stellt sich die Frage, warum es nicht prinzipiell möglich sein sollte, Supermärkte auch sonntags zu öffnen.

Dass sich Laden­öffnungs­zeiten wandeln, ist weder ungewöhnlich noch schlimm. Früher mag es leichter vertretbar gewesen sein, die Läden werktags bereits um 18.30 Uhr zu schließen. Heute arbeiten in der Regel beide Elternteile in einer Familie. Wer nach der Arbeit noch pendeln muss, hätte mit den Öffnungs­zeiten der 1980er-Jahre kaum Chancen, unter der Woche den Einkauf zu erledigen. Zum Glück hat der Lebensmittel­einzelhandel auf die geänderten Bedürfnisse reagiert – und vielerorts bis 19, 20 oder auch 22 Uhr geöffnet. Gäbe es auch noch sonntags die Möglichkeit einzukaufen, wäre das für viele Menschen eine zusätzliche Entlastung.

Natürlich: Andere müssten dafür arbeiten. Deshalb geht das Ganze auch nicht ohne guten Arbeits­schutz. Den muss es aber immer geben – an jedem Tag der Woche. Sonntags gäbe es darüber hinaus die Möglichkeit, Zuschläge zu bekommen. Das könnte gerade für Auszubildende und Studierende im Aushilfsjob attraktiv sein. Und einen Ausgleichstag gäbe es natürlich auch. Es gibt nicht wenige Menschen, die gerade deshalb sonntags gerne arbeiten, weil sie dafür unter der Woche einen Tag frei haben, während alle anderen auf der Arbeit sind.

Dass es möglich ist, Arbeits­schutz und Arbeits­begrenzung auch am Sonntag sicherzustellen, zeigt ein Blick in die vielen Branchen, in denen der Einsatz am Wochenende schon immer dazugehört. Die Kranken­pflegerin, der Busfahrer, die Kellnerin, der Nachrichten­sprecher – sie alle arbeiten auch an Sonn- und Feiertagen. Wer vehement dagegen ist, müsste konsequenter­weise darauf verzichten, sonntags ins Restaurant, ins Schwimmbad oder ins Kino zu gehen. Denn auch dort müssen Menschen am Wochenende arbeiten, damit andere essen, schwimmen und sich amüsieren können.

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist eben ein Grundbedürfnis.

Die Grenze gerade bei Supermärkten zu ziehen ist willkürlich. Besonders, wenn man die zahlreichen Ausnahmen betrachtet: In vielen Bahnhöfen können Supermärkte sonntags öffnen. Und auch das Ladenschluss­gesetz lässt kuriose Ausnahmen zu: In ländlichen Gebieten kann es etwa während der Erntesaison Abweichungen von den Laden­öffnungs­zeiten geben, falls „dies zur Befriedigung dringender Kaufbedürfnisse der Land­bevölkerung erforderlich ist“. Die Versorgung mit Lebensmitteln ist eben ein Grundbedürfnis. Und deshalb spricht vieles für möglichst großzügige Regeln.

Warnungen vor einem zusätzlichen Konsumrausch sind albern. Es geht in der Debatte eben nicht um den Verkauf von Schuhen, Möbeln oder Unterhaltungs­elektronik. Würden Supermärkte geöffnet, blieben die Innenstädte weiterhin weitgehend leer. Der Sonntag als Tag, an dem das öffentliche Leben etwas zur Ruhe kommt, bliebe erhalten. Und wer an diesem Tag nicht in den Supermarkt gehen will, muss es ja auch nicht tun. Dann aber auch bitte nicht bei Lieferando und Co. bestellen, da arbeiten ja auch Menschen – aber den Punkt hatten wir ja schon.

Geöffnete Supermärkte an einem Sonntag: möglich an Nord- und Ostsee durch die sogenannte Bäder­regelung. © Quelle: dpa

„Dürfen heißt schließlich nicht müssen“

Einen Automatismus, dass liberalisierte Regeln zu dauer­geöffneten Supermärkten führen, gibt es übrigens nicht. Klar, Unternehmen sind im Wettbewerb und buhlen um Kundschaft. Aber das hindert nicht daran, Öffnungs­zeiten notfalls auch wieder zu verkürzen, wie das Beispiel Aldi Nord zeigt. Der Discounter verabschiedete sich im vergangenen Herbst von Öffnungszeiten bis 22 Uhr. Es steht den Supermärkten frei, auszuwerten, wann sich eine Öffnung lohnt und wann nicht.

Das gilt auch mit Blick auf die Standorte. An belebten Straßen oder in Urlaubsorten kann die Sonntags­öffnung sehr attraktiv sein – siehe das Beispiel der Küstenbäder. An weniger frequentierten Standorten kann es hingegen sein, dass sich der zusätzliche Aufwand nicht lohnt.

Jeder Einzelhändler und jede Kette wird das selbst ausrechnen. Eine Menge Faktoren spielen bei der Kalkulation eine Rolle: Wie hoch sind die zu erwartenden Zusatzumsätze? Und welche Kosten für Personal, Energie und Reinigung fallen an?

Geht die Rechnung nicht auf, könnten sich die Supermärkte immer noch dagegen entscheiden. Denn dürfen heißt schließlich nicht müssen.

Milch und Jeans können warten

Ein Kontra von Daniela Vates

Eigentlich reicht ein Blick ins Grundgesetz. „Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt“, heißt es da in Artikel 140. Etwas gestelzt kommt der Satz daher, er ist auch schon etwas älter. Er wurde aus der Weimarer Reichs­verfassung übernommen und zielte zunächst mal auf die Religion: Sonntags ist Gottesdienst, nicht Arbeitstag – das war der Tenor.

Das Bundes­verfassungs­gericht hat deutlich gemacht, dass dieser Sonntags­schutz auch eine sehr weltliche Komponente hat. In einem zentralen Ladenschluss­urteil verwies es 2009 gleich auf mehrere Grundrechte, die durch die Sonntagsruhe berührt sind: Ein freier Tag in der Woche sichere die körperliche Unversehrtheit, also die Gesundheit. Er diene dem Schutz von Ehe und Familie – also der sozialen Beziehungen. Und die Möglichkeit von Engagement in Parteien und Vereinen, die Vereinigungs­freiheit, sei auch berührt. Weiter schrieben die Richter: Die Sonn- und Feiertags­garantie schaffe Raum für „persönliche Ruhe, Besinnung, Erholung und Zerstreuung“. Und sie sei ein Beitrag zur Menschenwürde, „weil sie dem ökonomischen Nutzendenken eine Grenze zieht“. Die Laden­öffnungen an Advents­sonntagen in Berlin, um die es in dem Prozess ging, wurden kassiert.

Bequemlichkeit ist nicht genug

Komplett zu Recht. Denn für einen verkaufsoffenen Sonntag spricht vor allem eines: Bequemlichkeit. Und das ist nicht genug.

Wenn am Sonntag das Mehl fehlt, die Milch oder die Babywindel, kann das im Einzelfall ein Problem sein und zumindest den Familien­frieden gefährden. Aber ein Weltuntergang sieht wirklich anders aus. Es gibt meistens Alternativen, im Zweifel hilft es, bei den Nachbarn zu klingeln. Die kühlschrank­losen Zeiten, in denen Lebensmittel nur kurz gelagert werden können, sind lange vorbei.

Natürlich ist ständige Verfügbarkeit praktisch – zumindest für den, der sie in Anspruch nimmt. Es ist bequem, nicht planen zu müssen, jederzeit lostapern zu können, um doch noch dies, das oder jenes zu besorgen. Das Handy sichert persönliche 24-stündige Erreichbarkeit, warum also sollten Brot, Waschmittel, Blumenkohl eingeschränkte Geschäftszeiten haben?

Wenn die Läden geschlossen sind, bleibt Zeit für anderes: Freunde und Familie lassen sich außerhalb von Einkaufs­zentren sogar viel besser treffen.

Die Antwort ist einfach: Bequemlichkeit hat Neben­wirkungen. Es ist wichtig, innehalten zu können, ganz unabhängig davon, ob am Sonntag ein Gottesdienst besucht wird. Wenn die Läden geschlossen sind, bleibt Zeit für anderes: Freunde und Familie lassen sich außerhalb von Einkaufs­zentren sogar viel besser treffen. Natürlich gibt es eine ganze Reihe Jobs, in denen an Sonntagen gearbeitet wird: Ärzte, Pflege­personal, Feuerwehr­leute, Zugschaffner und Pilotinnen, Landwirtinnen, Gastwirte. Sie halten Sicherheit, Gesundheit, Infrastruktur aufrecht. Ein Feuer, das am Sonntag ausbricht, kann nicht erst am Montag gelöscht werden. Ein Unfallopfer muss sofort behandelt werden. All das ist notwendig, familien­freundlich ist es nicht: Kinder­betreuung an Wochenenden muss privat organisiert werden.

Der Kauf von Milch oder Jeans kann dagegen warten, selbst wenn das Einkaufen für manche als Vergnügen durchgeht.

Handel verspürt allerhöchstens einen Phantom­schmerz

Nach den bisherigen Erfahrungen verspürt der Handel dabei allerhöchstens einen Phantom­schmerz: Das Budget der Kundinnen und Kunden richtet sich nicht danach, ob sechs oder sieben Tage lang eingekauft werden kann. Es bleibt gleich, verteilt sich nur auf mehr oder weniger Tage. Laden­öffnungs­zeiten sind kein Heilmittel für die zum Teil suchtartige Lust am schnellen Onlinekauf. Wer den Großeinkauf übers Internet erledigt, tut das in der Regel nicht, weil sonntags der Supermarkt geschlossen hat.

Immer wieder sind Laden­öffnungs­zeiten in den vergangenen Jahrzehnten ausgeweitet worden, in die Abendstunden der Werktage. Für Berufstätige hat das das Einkaufen erleichtert. Der Umsatz der Geschäfte stieg dadurch nicht in beeindruckendem Maß. Das gilt im Übrigen auch für die Zahl der Beschäftigten. Ein Jobwunder werden offene Sonntags­supermärkte also sicher nicht auslösen.

Dafür aber würden sie etwas anderes mit sich bringen: eine Grenzverschiebung, die weitreichende Folgen haben kann. Denn wenn die Unterscheidung zwischen Werk- und Feiertag im Handel aufgehoben wird, warum soll der Sonntag dann noch für andere frei sein?

In nahezu jeder Branche lässt sich schließlich argumentieren, dass die Produktivität gesteigert werden könnte, und der Wettbewerb groß ist. Eine atemlose 24/7-Gesellschaft ist nicht erstrebenswert. Und unabhängig von Ausnahmen und persönlichen Präferenzen muss es dafür eine Grundstruktur geben. Dass andere Länder andere Modelle wählen, ist kein Gegen­argument.

Und jetzt machen Sie mal die Augen zu! Halten Sie Hände und Füße ruhig! Atmen Sie tief durch, ein paarmal oder ein paar Minuten. Angenehm, so eine Pause. Oder?