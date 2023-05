Decoupling: Der heikle Prozess des Entkoppelns

"Veggie ist ein Stück weit erwachsen geworden"

Beyond Meat schwächelt: Ist der Boom beim Veggie-Fleisch schon wieder vorbei?

Wollen Konsumentinnen und Konsumenten wollen womöglich doch nicht so gern auf Fleisch verzichten, wie zwischenzeitlich gedacht: In den USA sind die Umsätze bei Fleischersatzprodukten teils rückläufig, einst gehypte Hersteller wie Beyond Meat straucheln - und auch in Deutschland verändert sich der noch junge Markt schnell. Doch mit einer neu aufgeflammten Liebe zum echten Steak hat das wenig zu tun.