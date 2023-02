Gut, dass Chatbots Bewegung in die Tech-Branche bringen

Die Hightech-Konzerne sind in eine schwere Krise gerutscht. Da brauchte es dringend das nächste große Ding, das mit den Chatbots schnell gefunden wurde. Jetzt kommt das Monopol von Google bei der Internetsuche ins Wanken. Und das ist gut so, meint Frank-Thomas Wenzel.

Frankfurt am Main. Noch vor wenigen Wochen schien es so, als würde das Silicon Valley in Agonie versinken. Die Unternehmen litten unter Wachstumsschmerzen, die die Pandemie ihnen bereitet hat. Fast alle großen Konzerne von Apple bis Alphabet hatten von der Zuhauseökonomie profitiert, was Ende vorigen Jahres ins Gegenteil umschlug.

Im Zuge der Einrichtung von Homeoffices wurden Millionen Haushalte mit nagelneuer Hardware ausgestattet. Mit der Folge, dass der Absatz Ende 2022 den tiefsten Einbruch seit Erfindung des PC verzeichnete. Beinahe täglich kamen Meldungen über Massenentlassungen.

Eines versteht die Hightech-Branche auf jeden Fall: Marketing

Doch wenn sich die Hightech-Branche auf eines versteht, dann ist es Marketing. So dringend wie noch nie wurde das berühmte nächste große Ding (The Next Big Thing) gesucht und gefunden: Künstliche Intelligenz, die wie mit Zauberhand blitzblanke Texte schreibt: ChatGPT.

Ende November wurde das Programm Nutzern zur Verfügung gestellt, obwohl es noch gar nicht ganz ausgegoren ist. Doch insbesondere Schüler und Studierende riefen: Hosianna! Da ist sie, die Maschine, die ihnen das lästige Verfassen von schriftlichen Hausarbeiten abnimmt.

Der Erfolg war trotz vieler Mängel so überwältigend, dass Microsoft die KI flugs in die bis dato darbende Suchmaschine Bing integriert hat. Jetzt muss Google nachziehen, denn der Internetriese sieht seine ökonomische Basis bedroht, die auf der Internetsuche und der damit verknüpften Werbung beruht. Der aktuelle Hype mag übertrieben sein. Aber die Branche hat wieder einmal bewiesen, dass auch die mächtigsten Konzerne durch technischen Fortschritt herausgefordert werden und dass das Quasimonopol von Google ins Wanken geraten kann. Dieser neue Wettbewerb tut der digitalen Ökonomie gut. Wie groß indes der reale Nutzen für die Verbraucher ist, das muss sich erst noch zeigen.