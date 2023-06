Der ewige Dieselskandal – welch eine Blamage

Frankfurt am Main. Im September jährt sich die Aufdeckung des Dieselskandals zum achten Mal. Wie kann es sein, dass der systematische Betrug zahlreicher Autobauer bei der Abgasreinigung immer noch nicht aufgearbeitet ist? Und wie kann es sein, dass noch immer Millionen Pkw in Europa unterwegs sind, die riesige Mengen von Stickoxid in die Luft blasen, die vor allem Menschen in Städten krank machen? Nun rückt auch noch BMW in den Fokus, der Autobauer, der stets behauptete, immer rechtskonform gehandelt zu haben. Die Deutsche Umwelthilfe wirft dem Konzern vor, besonders dreist betrogen zu haben.

Es ist längst klar, dass sich die Autobauer untereinander abgesprochen haben, um Motorsteuerungen zu verbauen, die unter bestimmten Umständen die Abgasreinigung drosseln oder komplett abschalten. Die Betrügereien hatten letztlich zum Ziel, Gewinnmargen zu erhöhen – auf Kosten der Umwelt und der Gesundheit von Millionen Menschen. Doch es wäre wohlfeil, die Autobauer an den Pranger zu stellen.

Zum Betrug geradezu eingeladen

Denn erstens darf man von Unternehmen kein moralisches Verhalten erwarten. Und zweitens haben staatliche Stellen überall in der EU eng mit den Konzernen kollaboriert. Sie haben zum Betrug geradezu eingeladen. So wurde zugelassen, dass ein Abgasregelwerk in Kraft gesetzt wurde, das viele juristische Lücken ließ. Diese haben Autobauer dankbar genutzt, um Abschalteinrichtungen mit dem Argument des Motorschutzes zu rechtfertigen.

Besonders krass hat sich das Kraftfahrt-Bundesamt verhalten, das Abschalteinrichtungen zwar eingeräumt, aber die nötigen Konsequenzen daraus nicht gezogen hat. Da bleibt der Umwelthilfe nichts anderes übrig, als vor Gericht zu ziehen. Die Untätigkeit von Behörden und Politikern müssen nun Richter ausbaden. Wer weiß, womöglich werden sie sich damit noch herumschlagen müssen, wenn längst keine Diesel-Pkw mehr gebaut werden: Welch eine Blamage für den deutschen Staat und seine höchsten Repräsentanten.